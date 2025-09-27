العد التنازلي لزفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو بدأ.. إليكم أبرز تفاصيل الحفل المنتظر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 11:07 صباحاً - الاستعدادت جارية على قدمٍ وساق لحفل زفاف الثنائي الشهير في الأوساط الفنية؛ سيلينا غوميز وبيني بلانكو، الذي لا يُعرف الكثير عنه، والذي من المقرر أن يُقام اليوم في مونتيسيتو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد 9 أشهر من إعلان خطوبتهما. ولكن يبقى مكان الزفاف غير معلوم؛ لضمان الخصوصية، إذ يُحاط الحفل نفسه بالسرية التامة.

ضيوف الحفل

يُقال إن ضيوف حفل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو، البالغ عددهم 300 مدعو، سيُقيمون في أحد الفنادق الراقية في سانتا باربرا، وصرّح مصدر مطلع لصحيفة The Sun: "سيتم اصطحاب جميع الضيوف إلى موقع الحفل من دون معرفة وجهتهم مسبقاً. الجميع متحمسون للغاية، رغم الغموض المحيط؛ فهم يعلمون أنه سيكون يوماً رائعاً".

من المتوقع أن يجذب حفل الزفاف عدداً كبيراً من الضيوف من الصف الأول، بمن فيهم ستيف مارتن، مارتن شورت، باريس هيلتون، كما سيستمتع الضيوف بترفيه سنوب دوغ الذي سيُقدّم الحفل اللاحق. وعلى الرغم من أن ميريل ستريب، البالغة من العمر 76 عاماً، كانت تخطط للحضور في البداية، لكنها أخبرت سيلينا بأنها لن تتمكن من الحضور الآن، والسبب غير واضح.

رصد تايلور سويفت تستتر تحت مظلات

وصلت تايلور سويفت -أقرب أصدقاء سيلينا غوميز- إلى سانتا باربرا، يوم أمس الجمعة، لحضور حفل الزفاف، حيث أقامت في شقة خاصة مستأجرة لتأمين الحفل. وقد شوهدت نجمة البوب عند خروجها من طائرتها الخاصة، وهي تستتر تحت مجموعة من المظلات، لتبقى بعيدة عن الأنظار إلى حدٍ كبير، ولم يظهر منها سوى يدها، في الصور التي انتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد وصلت النجمة، البالغة من العمر 35 عاماً، بمفردها بدون خطيبها ترافيس كيلسي؛ لأن لديه مباراة في كانساس في اليوم التالي.

سيلينا غوميز لا ترغب في كعكة للزفاف

في مقابلة سابقة مع صحيفة Daily Mail، ناقشت غوميز بعض الأمور الواجب اتباعها وتجنبها في قائمة طعام زفافها، وأشارت إلى أنها لا تريد كعكة كبيرة، فهي ترغب في تقديم نوع من أنواع البسكويت كانت تصنعه لها جدتها.

بيني بلانكو وسيلينا غوميز.. تعاون موسيقي انتهى بالخطوبة

بدأت معرفة سيلينا غوميز وبيني بلانكو منذ سنوات، بعد تعاونهما في أغنية "I Can't Get Enough" لعام 2019، لكن بدأت علاقتهما العاطفية في يونيو 2023.

في أغسطس 2023، أصدرت غوميز أغنية "Single Soon" التي أنتجها بلانكو، وفي ديسمبر من العام نفسه، أكدت علاقتهما عندما أُعجبت بمنشورات حسابات المعجبين على "إنستغرام" التي تجمعهما، حتى إنها علّقت قائلة: "إنه كلّ شيء في قلبي"، ثم تؤكد غوميز أكثر وأكثر على العلاقة؛ عندما ظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز إيمي 2024 في يناير، وفي الشهر التالي، تحدثت غوميز مع زين لوي من آبل ميوزيك حول علاقتهما.

وفي ديسمبر من العام الماضي، شاركت غوميز، منشوراً عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تضمن أربع صور، تستعرض فيها خاتم الخطوبة الألماسي -الذي يُقدّر بمليون دولار- بجلسات مختلفة، بينما كانت الصورة الأخيرة تجمعها بـ بيني بلانكو، وقد أرفقت غوميز في تعليقها على الصور التالي: "الأبد يبدأ الآن".

