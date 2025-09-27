بعثة السودان ببرلين تواصل اللقاءات بأعضاء البرلمان الالماني

واصلت بعثة السودان ببرلين سلسلة اللقاءات مع أعضاء البرلمان الألماني، (البوندستاغ)، حيث التقت السفيرة الهام إبراهيم محمد أحمد رئيسة البعثة، برفقة نائب رئيس البعثة السفير ادريس محمد على، بالسيدة ديريا تورك ناشابور عضو البوندستاغ عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) الشريك فى التحالف الحكومي الحالي.

وتناولت السفيرة الهام في اللقاء الذي انعقد بمقر البرلمان الألماني يوم الخميس، تطورات الأوضاع في السودان وما تحققه القوات المسلحة من تقدم كبير وواسع تعيد من خلاله فرض السلام والاستقرار، فضلا عن جهود القوات المسلحة في دحر المليشيا الإرهابية التي أشعلت الحرب فى السودان وتحولت بعد فشل مخططها المدعوم خارجيا إلي مشروع إستهداف ممنهج للمواطنين وتدمير البنيات الأساسية والمرافق الإستراتيجية.

وابانت ان المليشيا إرتكبت إنتهاكات جسيمة لم تجد الإدانة الدولية الكافية، مشيرة إلى حصار المليشيا المستمر لمدينة الفاشر ومنع وصول المساعدات الإنسانية ونهبها والاستيلاء عليها.

وأعربت السفيرة عن تقديرها للدعم الإنساني الذي ظلت تقدمه ألمانيا ودعت الى أن يساهم البرلمان الألماني باتجاه تفهم طبيعة وحقيقة الأوضاع فى السودان، وأن تعمل الحكومة الألمانية على ترسيخ مزيد من المواقف البناءة تعزز من الإنخراط الإيجابي بين البلدين، وجددت السفيرة حرص السودان على السلام و إنفتاحه على المبادرات التى تحترم سيادة البلاد ووحدتها وسلامتها الإقليمية وتحقق مصالحها العليا وتحافظ على حقوق الشعب السوداني.

من جانبها أبدت السيدة ناشابور إهتمامها بالسودان الذي كانت قد زارته من قبل، و رغبتها الجادة للتعرف على تطورات الأوضاع في السودان الذي وصفته بالبلد المهم فى المنطقة وانه يتمتع بموارد متنوعة وكبيرة تجعله محط الأنظار وتداخل المصالح.