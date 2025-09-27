عمل مُكثّف في البيت الأبيض بشأن "اليوم التالي" بغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، كشف عن وجود عمل مكثف داخل البيت الأبيض بشأن ما يُعرف بـ"اليوم التالي" في غزة .

وأوضح دانون أن هذا الملف سيكون مطروحًا خلال الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وأضاف أن أي تصور لليوم التالي سيأتي فقط بعد الإفراج عن المختطفين، وعدم بقاء حركة حماس ضمن المشهد في القطاع.

نشر قوات دولية

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مساء الخميس، وجود انفتاح بشأن فكرة نشر قوات دولية في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي بنيويورك، حول "التحالف الدولي من أجل حل الدولتين"، ضم وزراء خارجية دول عربية وأوروبية منها الأردن والسعودية والنرويج، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي المؤتمر، قال وزير خارجية مصر: "منفتحون على نشر قوات دولية في غزة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي بهدف مساعدة السلطة الفلسطينية على إدارة القطاع".

وأشار إلى "وجود توافق على إدارة فلسطينية مؤقتة للقطاع دون مشاركة الفصائل"، لكنه لم يقدم تفاصيل أكثر بالخصوص.

بدوره، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إطلاق تحالف دولي طارئ لتمويل السلطة الفلسطينية.

وأوضح في المؤتمر الصحافي نفسه، أن تمويل السلطة الفلسطينية سيكون "بشكل مباشر، مع عدد من الشركاء الهامين".

وكشف الوزير السعودي عن تقديم المملكة 90 مليون دولار لتمويل السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى وجود "توافق عربي على أن مصير غزة موحد مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية".

وفي وقت سابق الخميس، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تمكين السلطة من السيطرة الكاملة على غزة، مؤكداً استعدادها لتحمل المسؤولية الأمنية والإدارية ونزع سلاح الفصائل.

يأتي ذلك بعدما قدم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، خطة من 21 بندا في اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك، تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ سنتين.

وأكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خلال مؤتمر "كونكورديا 25" بنيويورك، أن "الخطة التي طرحها ترامب تتضمن 21 بندا"، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها.

المصدر : وكالات - عرب 48