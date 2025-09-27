عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.

فقد التقى سموه معالي جو هيون، وزير خارجية جمهورية كوريا، ومعالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية جمهورية قبرص، ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.

وبحث سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية، مجمل القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

كما جرى استعراض مسارات التعاون الثنائي والشراكة في العديد من القطاعات، ومنها الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والأمن الغذائي، والصحية، والثقافية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والمناخ.

وأكد سموه، خلال اللقاءات، تطلع دولة الإمارات إلى ترسيخ علاقات متطورة وشراكات تنموية مستدامة مع الدول الشقيقة والصديقة، ترتكز على أسس متينة من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء الذي يحقق مصالح الجميع.

كما تناولت اللقاءات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأنها.

وفي سياق متصل، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع بورغ برندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمنتدى عبر مختلف المجالات.

حضر اللقاءات، معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة، ومحمد عيسى أبو شهاب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.