هل انتقم ترامب أخيرًا من عدوّه اللدود؟ القضاء الأميركي يوجه تُهماً لمدير "إف بي آي" السابق

الرياص - اسماء السيد - وجهت هيئة محلفين فدرالية كبرى في ولاية فرجينيا الأميركية، تُهماً لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي بارتكاب جريمتين وهما: الإدلاء بتصريحات كاذبة وعرقلة العدالة.

وتعد لائحة الاتهام في نظام العدالة الأمريكي اتهاماً رسمياً، تصدره هيئة محلفين كبرى بعد مراجعة الأدلة لتحديد ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في القضية أم لا.

ورفضت هيئة المحلفين تهمة ثالثة، تتعلق أيضاً بالإدلاء بتصريحات كاذبة.

وتأتي لائحة الاتهام هذه، بعد أيام من دعوة ترامب لمسؤول إنفاذ القانون الأعلى في البلاد إلى إجراء تحقيقات أكثر صرامة مع خصومه السياسيين، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.

وقال كومي في رسالة مصورة نشرها على موقع إنستغرام: "قلبي محطم من أجل وزارة العدل، لكن لدي ثقة كبيرة في النظام القضائي الفيدرالي، وأنا بريء، لذلك سأمثُل أمام المحكمة".

وأضاف: " أنا وعائلتي نعلم منذ سنوات أننا سندفع ثمن الوقوف في وجه دونالد ترامب، لن نخضع، ولا تفعلوا أنتم أيضاً".

وفي عام 2017، وبعد خمسة أشهر من تولي دونالد ترامب منصبه كرئيس للبلاد لأول مرة، أقال ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي، بسبب رفضه إسقاط التحقيق في صلة حملة الرئيس الأمريكي بروسيا، ونفى حينها كومي التهم المُوجهة إليه ووصف ترامب بـ"الطاغية".

وقد كرر بعدها ترامب أكثر من مرة تهديداته بالانتقام.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه يتوقع إصدار المزيد من لوائح الاتهام ضد آخرين بعد إقالة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.

وصرح ترامب للصحفيين، قائلاً: "أعتقد أنه سيكون هناك آخرون"، لكنه لم يُحدد قائمةً بالأسماء.

وفي مذكراته، يشبّه جيمس كومي ترامب بــ"زعيم مافيا"، إذ عمل كومي وقت سابق من حياته المهنية، كمدعٍ عام ساعد في تجريم عائلة المافيا الشهيرة "غامبينو"، وقال إن تعامله مع ترامب أعاد لذهنه "ذكريات العمل كمدعي ضد المافيا".

كمت ذكر جيمس كومي تفاصيل التعامل مع ادعاءات بلقاءات ترامب مع عاهرات في فندق في موسكو عام 2013.

فعلى سبيل المثال، يقول كومي إن شعر ترامب حقيقي وليس مستعاراً، وإن يديه اللتين لطالما كانتا محط سخرية، ليستا صغيرتين كما يشاع عنهما.

وقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها ما ورد في هذه المذكرات بالكذب، وأعرب عن غضبه وامتعاضه من كومي عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، واصفاً إياه "بالضعيف والكاذب الذي ثبت تسريبه لمعلومات سرية"، مضيفاً أنه كان له عظيم الشرف بإقالته في مايو/ أيار عام 2017.

كما أطلق البيت الأبيض وحلفاؤه وقتها حملة شاملة ضدّ المذكرات، وصلت لحد إنشاء موقع على الإنترنت يحمل عنوان كومي الكاذب lyincomey.com.

وشغل جيمس كومي منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بين عامي 2013 و2017.

وكانت فترة ولايته مضطربة، إذ شملت الإشراف على تحقيق رفيع المستوى في رسائل البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون قبل أسابيع قليلة من انتخابات عام 2016، التي خسرتها أمام ترامب.

كما أنه أُقيل من قبل ترامب أثناء التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

والتحقيقات الحالية، هي ليست الأولى التي تُجرى هذا العام مع المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

إذ حُقق معه من قبل جهاز الخدمة السرية، بعدما نشر منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على أصداف بحرية تحمل الرقم "8647"، الذي زعم الجمهوريون أنه كان تحريضاً على العنف ضد ترامب.

والرقم 86 هو مصطلح عامي، قد يعني "الرفض" أو "التخلص من"، بحسب قاموس ميريام وبستر.

وفي يوليو/تموز الماضي، تم فصل ابنة جيمس كومي، مورين، من منصبها كمدعية عامة فيدرالية في المنطقة الجنوبية بنيويورك.

ولم تُعطى مورين أي أسباب لاستبعادها من منصبها الذي عملت فيه مدة 10 سنوات، بحسب تقارير إعلامية.

وقد رُفعت دعوى قضائية، في وقت سابق من هذا الشهر، ضد إدارة ترامب بسبب فضلها.

كما طردت وزارة العدل المحامين الذين عملوا على القضايا التي أغضبت الرئيس، بما في ذلك التحقيق الخاص الذي أجراه المدعي العام مع ترامب.