لجنة طوارئ الموسم الزراعي بسنار تعلن الجاهزية التامة لمكافحة الآفات

أكدت لجنة طوارئ الموسم الزراعي بولاية سنار استعدادها وجاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي آفات قد تهدد الموسم الزراعي الحالي. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة عُقد الجمعة، حيث تم استعراض خطط وجهود مكافحة الآفات الزراعية لضمان سلامة المحاصيل.

وأعلنت اللجنة عن حزمة من الإجراءات لتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة في جميع المحليات، شملت تخصيص سبع عربات لدعم جهود مكافحة الآفات في المحليات المختلفة بالولاية.

إضافة إلى توفير الميزانية المطلوبة لأعمال الطوارئ والمكافحة، والتي بلغت 37 مليون جنيه. ودعم جوي وكميات وافرة من المبيدات.

كما أشارت اللجنة إلى وصول دعم لوجستي كبير لولايتي سنار والنيل الأبيض وإقليم النيل الأزرق. وأكدت اللجنة وصول 4 طائرات للمساهمة في عمليات الرش الجوي المشترك بين ولايات سنار والنيل الأبيض وإقليم النيل الأزرق.