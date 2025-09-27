- 1/2
- 2/2
أكدت لجنة طوارئ الموسم الزراعي بولاية سنار استعدادها وجاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي آفات قد تهدد الموسم الزراعي الحالي. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة عُقد الجمعة، حيث تم استعراض خطط وجهود مكافحة الآفات الزراعية لضمان سلامة المحاصيل.
وأعلنت اللجنة عن حزمة من الإجراءات لتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة في جميع المحليات، شملت تخصيص سبع عربات لدعم جهود مكافحة الآفات في المحليات المختلفة بالولاية.
إضافة إلى توفير الميزانية المطلوبة لأعمال الطوارئ والمكافحة، والتي بلغت 37 مليون جنيه. ودعم جوي وكميات وافرة من المبيدات.
كما أشارت اللجنة إلى وصول دعم لوجستي كبير لولايتي سنار والنيل الأبيض وإقليم النيل الأزرق. وأكدت اللجنة وصول 4 طائرات للمساهمة في عمليات الرش الجوي المشترك بين ولايات سنار والنيل الأبيض وإقليم النيل الأزرق.
وقالت لجنة طوارئ الموسم الزراعي إنها ستبذل قصارى جهدها لحماية الإنتاج الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد بالولاية والبلاد، والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والعلاجية لضمان موسم زراعي ناجح.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة طوارئ الموسم الزراعي بسنار تعلن الجاهزية التامة لمكافحة الآفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.