تكنولوجيا: اشتراكات بدون إعلانات قادمة إلى Facebook وInstagram في بريطانيا

أعلنت Meta اليوم عن إتاحة خيار الاشتراك بدون إعلانات على منصتي Facebook وInstagram في المملكة المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا الخيار سيمنح المستخدمين إمكانية دفع رسوم شهرية للتخلص من الإعلانات بشكل كامل على أي من الخدمتين.

سيتكلف الاشتراك 2.99 جنيه إسترليني شهريًا عند التسجيل عبر الويب، بينما سيرتفع السعر إلى 3.99 جنيه إسترليني شهريًا عند الاشتراك من خلال iOS أو اندرويد، بسبب الرسوم الإضافية التي تفرضها أبل وجوجل عبر متاجر التطبيقات.

ويغطي هذا السعر الحساب الأول المسجَّل في مركز حسابات Meta، أما عند إضافة حسابات أخرى فسيُفرض رسم إضافي قدره 2 جنيه إسترليني عبر الويب أو 3 جنيهات إسترلينية عبر iOS واندرويد لكل حساب إضافي.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة جاءت استجابة للتوجيهات التنظيمية الأخيرة في المملكة المتحدة وبعد مشاورات موسعة مع مكتب مفوض المعلومات (ICO). وبداية من الفترة المقبلة، سيبدأ إخطار المستخدمين البريطانيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بخيار استخدام المنصتين بدون إعلانات.

ومن يختار الاشتراك سيتمكن من تصفح جميع حساباته المربوطة في مركز حسابات Meta دون أي إعلانات، طالما دفع مقابل كل حساب. أما من يقرر عدم الاشتراك، فسيواصل استخدام الخدمة بالطريقة المعتادة مع ظهور الإعلانات المخصصة.

