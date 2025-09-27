عندما يبلغ الحلم سبعينا

أن تقضي أكثر من سبعين عاماً في هذه الحياة ليس مجرد مرور للزمن، بل هي رحلة مليئة بالتجارب، والمعارك، والانتصارات الصغيرة والكبيرة. رحلة صنعتها الأقدار بقدر ما صنعتها الإرادة والعمل الدؤوب.

من يصل إلى هذا العمر يتعلّم أن الحكمة لا تُشترى بالكتب، بل تُكتب على ملامح الوجوه وخطوط الكفوف. يتعلّم أيضاً أن الصحة أثمن من المال، وأن الكلمة الطيبة قد تعيش أطول من صاحبها

حين أنظر إلى الوراء، أجد أن العمر ليس بعدد الأيام، بل بما نتركه من أثر وما نتعلمه من دروس.

من دمشق إلى الولايات المتحدة وليس في جيبي سوى ١٤٠ دولارا. كنت امشي على الأقدام مسافة ٨ اميال ذهاباً وايابا لأنه لم يكن باستطاعتي المادية ان أتنقل راكبا في مدينة هيوستن في تكساس وفي شهر آب حيث كانت تصل درجة الحرارة إلى ما يقارب ٤٠ درجة مئوية كي اذهب الى العمل وأستطيع دفع قسط الجامعة. بعد التخرج شعرت بأنني حققت هدفي الاول وبدأت العمل كمبرمج كمبيوتر في شركة غاز في هيوستن. بعد سنوات من الخبرة غادرت امريكا لأعمل في أدنوك أبوظبي، ومن ثم وفي عام ١٩٨٨ إلى الدوحة، حملت معي همّ الكلمة والعمل معاً. درست علوم الكمبيوتر في وقت كان الحاسوب ما يزال غريباً على الكثيرين، فجمعت بين العلم والتجربة الميدانية، والتطوير، وشاهدت تحولات قطاع الطاقة في المنطقة على مدى عقود.

لكن العمل لم يكن وحده عنوان الحياة. على موازاة ذلك، كان هناك قلمٌ يكتب، وعقلٌ يتأمل، وروحٌ تبحث عن المختلف.

وعن معنى أن يبلغ الإنسان أكثر من سبعين عاماً هذه السن ليست نهاية، بل بداية مرحلة مختلفة. مرحلة يصبح فيها الإنسان أقرب للحكمة، وأشد تقديراً لقيمة الصحة، وأصدق في علاقاته مع من يحب.”

السبعون عاماً بالنسبة لي ليست مجرد رقم، بل رصيد من التجارب، وجسر يربط الماضي بالمستقبل. هو اليوم الذي أرى فيه أن رسالتي الحقيقية تكمن في نقل ما تعلمته إلى الأجيال الجديدة وإلى أحفادي: قيمة الصبر، وأهمية الكلمة الطيبة، وسرّ أن يعيش الإنسان بشغف مهما تقدّم به العمر.

ختاما أجمل ما في هذه الرحلة أنني ما زلت أتعلم. فالعمر لا يُقاس بالسنوات، بل بالقدرة على الحلم والتجدد.

محمد سحبان الرفاعي – الشرق القطرية

