السوداني يتصل بقيادات الإقليم: تأكيدات على حفظ الثروة وتوزيعها العادل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365 "أجرى اتصالات هاتفية بكل من رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني".

وأعرب رئيس الوزراء "في اتصالاته عن تقديره لمواقف القيادات والقوى الكردستانية التي اشتركت في تحقيق الاتفاق الأخير لاستئناف تصدير النفط الخام المنتج في الإقليم، وتسليم وارداته إلى الخزينة المركزية، والانحياز إلى جانب مصالح شعبنا العراقي في كل مكان، والجهود المتعاضدة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم التي انتهت إلى الاتفاق على وفق مقتضيات الدستور وقانون الموازنة".

وتابع أنه "جرى التأكيد على المضي في كل ما يعزز التنمية الوطنية، ويقدم المصلحة الوطنية الشاملة، ويجسد الأهداف المشتركة في تحقيق التقدم الاقتصادي الشامل، والحفاظ على الثروة والتوزيع العادل لها، لكل أبناء شعبنا العراقي، في جميع أنحاء العراق".

وأشار إلى "الاتصالات شهدت التأكيد على دعم الاستثمارات في العراق، لكونها المحرك الأساس لخلق التنمية الشاملة في البلاد، وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد العراقي".

