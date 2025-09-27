بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد يعود إلى دوامة الهزائم وأموريم في دائرة الخطر

الرياص - اسماء السيد - لندن : لم تكن عودة المهاجم الكاميروني براين مبومو إلى أرض فريقه السابق برنتفورد إيجابية، إذ سقط السبت مع فريقه مانشستر يونايتد 1 3، في المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لتزداد متاعب "الشياطين الحمر".

ورغم فوزه الأخير على تشلسي القوي 2 1، تكبد فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم خسارته الثالثة، ليبقى في النصف الثاني من الترتيب، بسبع نقاط من ست مباريات.

وازداد الضغط على المدرب القادم من سبورتينغ في تشرين الثاني/نوفمبر للحلول بدلا من الهولندي المقال إريك تن هاغ.

وبعد تمريرة عابرة للقارات من جوردان هندرسون، استقبلها البرازيلي تياغو وسار بها قبل أن يطلقها صاروخية بيسراه في مقص مرمى الحارس التركي ألتاي بايندير بمساعدة القائم (8).

لم يتأخر تياغو في التوقيع على الثنائية، فمن تمريرة للألماني كيفن شاده على الجهة اليسرى، ارتدت الكرة من بايندير إلى ابن الرابعة والعشرين الذي تابعها في الشباك (20).

سارع يونايتد لتقليص الفارق، فبعد صراع هوائي بين مبومو والحارس الإيرلندي كاويمهين كيليهر، استفاد السلوفيني بنيامين شيشكو من ارتداد الكرة أكثر من مرة وتابعها قوية في الشباك، مفتتحا رصيده التهديفي في البرميرليغ (26).

كاد يونايتد يعادل بعد حصوله على ركلة جزاء اثر عرقلة على مبومو، لكن البرتغالي برونو فرنانديش أهدرها أمام كيليهر (76).

وفيما كان يونايتد منهمكا بالمعادلة، انطلق البديل الدنماركي ماتياس ينسن بهجمة مرتدة، فأطلق من خارج المنطقة تسديدة لا ترد انفجرت في الشباك هدفا ثالثا (90+5).