بالفيديو.. "عزنا بطبعنا" توثّق مسيرة الوطن في يومه الـ95

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 سبتمبر 2025, 1:14 مساءً

في عمل وطني لافت، أطلق الشاعر يحيى رياني والمنشد فيصل الريثي والطفل راكان الشافعي، قصيدة بعنوان "عزنا بطبعنا"، احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95، مجسّدين من خلالها مسيرة التأسيس والبناء التي قادها ملوك المملكة على مدى العقود. القصيدة استعرضت في أبياتها بدايات التأسيس على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيّب الله ثراه –، وجهوده في توحيد البلاد ولمّ شتاتها، ثم تناولت استمرار المسيرة التنموية في عهد أبنائه الملوك، وما شهدته المملكة من تطوّر في مختلف المجالات. وأشارت الأبيات إلى النهضة الشاملة التي عمّت مناطق المملكة، مستعرضةً ما تحقّق فيها من تنمية وخدمات ومؤسسات تعكس رؤية الدولة في بناء وطن مزدهر، يسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. العمل الذي تولّى تصويره ومونتاجه المبدع علي داود حداد، مزج بين الشعر والإنشاد واللقطات الفنية المعبرة، وحقّق انتشارًا واسعًا عبر منصّات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالمنجزات الوطنية وروح الانتماء.

