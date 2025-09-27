والي الخرطوم يقف على إرتفاع مناسيب النيل

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه برفقة عدد من إدارات هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه برئاسة المهندس التجاني يعقوب إدريس مدير إدارة المشروعات بالهيئة تفقد مناسيب النيل بجزيرة توتي وبعض المناطق ووقف خلالها على مناطق الهشاشه وأعمال الرميات لتقوية التروس النيلية ووجه هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بتوفير احتياطي من الجولات والردميات لاي تدخلات وطالب اهالي توتي بتوفير كميات من الانقاض للاستفادة منها كردميات عقب انحسار النيل كما وجه الهيئة بتوفير مولد صغير لسحب المياه من داخل محطة المياه وقال الوالي بأن فيضان النيل ظل يتحوط له مواطني توتي وهيئة الطرق والجسور بحشد الآليات والردميات وشكلوا وحدة متكاملة لمتابعة ارتفاع المناسيب.

إلى ذلك تفقد الوالي محطة مياه توتي وموقف التحسبات لحماية المحطه من الفيضان لضمان استمرار إمداد المياه..

كما إمتدت الزيارة للوالي والوفد المرافق له من هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه لمنطقة الكلاكلة القلعة بحضور اهالي المنطقة وفرق العمل المرابطة ووقف على مناطق الهشاشه والعبارات لتصريف مياه الأمطار التي بدأت بالارتدادات للمياه من النيل للأحياء والتي تعاملت معها الهيئة بالمعالجات اللازمة وتقديم دعم الأسر المتضررة بالفيضان.

واختتمت الجولة بالوقوف على ارتفاع مناسيب النيل الأبيض بمنطقة باللاماب موجها محلية الخرطوم بوضع التحوطات اللازمة .

المصدر إعلام ولاية الخرطوم