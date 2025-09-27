بطولة إنكلترا: وست هام يقيل بوتر ونونو بديلا له

الرياص - اسماء السيد - لندن : أقال نادي وست هام السبت مدربه غراهام بوتر بعد تسعة أشهر فقط من توليه منصبه، وعيّن البرتغالي نونو إشبيريتو بديلا له لمدة ثلاث سنوات في الفريق الذي يعاني راهنا في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكانت إقالة بوتر متوقعة، بعد تراجع "هامرز" إلى وصافة القاع في ترتيب الدوري.

وسيخلفه نونو، المقال بدوره أخيرا من تدريب نوتنغهام فوريست، قبل الحلول على إيفرتون الإثنين في المرحلة السادسة، بعد تقارير عن محادثات إيجابية بين المدرب السابق لنادي الاتحاد السعودي وبين إدارة فريق شرق العاصمة لندن.

وحصد وست هام ثلاث نقاط فقط في خمس مباريات في برميرليغ، كما ودع من كأس الرابطة أمام ولفرهامبتون.

واستلم مدرب تشلسي وبرايتون السابق مهامه في كانون الثاني/يناير، فأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع عشر، ما عزز الضغوط عليه هذا الموسم.

وقصمت الخسارة الأخيرة أمام كريستال ظهر البعير.

وأقيل بوتر (50 عاما) الذي خسر خمس مباريات من أصل ست هذا الموسم، بعد 24 ساعة من عقد مؤتمره الصحافي الاعتيادي الجمعة.