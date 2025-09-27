تكنولوجيا: One UI 8.5 يجلب ميزة مفيدة انتظرها المستخدمون منذ زمن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy S26 في يناير المقبل على الأرجح، مع واجهة One UI 8.5 الجديدة. وقبل أيام قليلة ظهرت أولى التسريبات التي كشفت عن بعض التغييرات في التصميم، لكن تسريبًا جديدًا من خلال تحليل لنسخة مبكرة من النظام كشف عن ميزة مهمة ستأتي مدمجة في الواجهة.

الميزة المقصودة هي إمكانية النقر المزدوج على ظهر الهاتف لتنفيذ إجراء محدد. ورغم أن هذه الخاصية متاحة منذ فترة في بعض واجهات اندرويد الأخرى، إلا أنها في One UI كانت متوفرة فقط عبر تطبيق Good Lock، ولم تكن جزءًا من النظام نفسه.

مع إطلاق One UI 8.5، سيتغير ذلك كليًا. حيث سيتمكن المستخدم من الاختيار بين سبعة أوامر يمكن تفعيلها عبر النقر المزدوج، وهي: AI Select، تشغيل المصباح، الإشعارات، فتح تطبيق، العرض الخاص (Privacy display)، الإعدادات السريعة، والتقاط لقطة شاشة.

هذه القائمة قد لا تكون نهائية، إذ يمكن أن تضيف سامسونج مزيدًا من الخيارات أو تحذف بعضها قبل الإطلاق الرسمي للواجهة.

