ألغاز طريفة للأطفال عن اللغة العربية وأسرار جمالها

ما زال البحث جارياً عن طرق فعالة لقضاء وقت فراغ الأطفال، كما ما زال البحث جارياً عن طرق لربط المنهج المدرسي بالحياة اليومية، ولأن اللغة العربية هي اللغة المتداولة التي يجب أن نعتز بها لأنها في المقام الأول هي لغتنا الأولى ورمز عروبتنا كما أنها لغة القرآن الكريم؛ فمن الضروري أن يبحر الطفل وفي عمر مبكر في بحور هذه اللغة التي يطلق عليها اسم لغة الضاد نتيجة لتميزها وتفردها.

يمكن أن تستغل الأم وقت فراغ طفلها وبعد حل الواجبات المدرسية؛ من أجل تعزيز وتوثيق صلته باللغة العربية، ومن خلال طرح بعض الألغاز الطريفة عليه والمرتبطة بهذه اللغة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، في حديث خاص بها؛ معلم التربية الأساسية وسيم يوسف حيث أِشار إلى مجموعة من الألغاز الطريفة للأطفال عن اللغة العربية وأسرار جمالها، ومنها ما يرتبط بمعاني أسماء شهيرة، ومنها ما يرتبط بالحروف والتلاعب الفكاهي المحبب بها في الآتي.

ما أهمية تعليم اللغة العربية للطفل؟

أطفال يقرأون

اعلمي أن اللغة العربية هي من أعرق اللغات الموجودة حول العالم؛ ولذلك فتعلم الطفل لقواعدها يساعده على فتح آفاق مستقبلية أمامه حيث إن اللغة العربية هي لغة رسمية مستمدة للتحدث أمام الأمم المتحدة.

لاجظي أن تعليم الطفل اللغة العربية يسهم في تنمية القدرات اللغوية والمعرفية لديه وتطوير مهارات الطفل المرتبطة بها مثل القراءة والكتابة والاستماع.

توقعي أن تعلم طفلك لهذه اللغة في عمر مبكر سوف يسهم في فهمه للثقافة العربية والإسلامية بشكل مباشر ودقيق؛ ما يعزز من ارتباطه الديني والقومي.

اعلمي أن تعليم الطفل اللغة العربية في ظل انتشار تعلم لغات أخرى في المدارس يسهم في اكتساب الطفل التعددية اللغوية والثقافية حيث يصبح بوسعه أن يتفاعل مع ثقافات متنوعة؛ ما يعزز من التسامح والفهم المتبادل والمتواصل بينها.

ألغاز عن معاني أسماء عربية اصيلة

ماذا تعني كلمة خديجة في اللغة العربية؟

الجواب: معنى اسم خديجة مشتق من كلمة خديج، وهو الطفل المولود قبل أوانه.

ما معنى أم كلثوم؟

الجواب: هي المرأة الممتلئة الجسم.

ماذا يعني اسم عنترة في اللغة العربية؟

الجواب: الذباب الأزرق.

ألغاز عن مسميات وردت في القرآن الكريم

القرآن الكريم

ماذا يقصد بـ" المن والسلوى"؟

الجواب: المن هو العسل والسلوى هو طائر السمان.

ما الطلح الممدود؟

الجواب: الموز.

ألغاز عامة تثري معلومات طفلك عن التاريخ العربي واللغة العربية

طفل عربي يتعلم



من هو المعروف بأفصح العرب؟

الجواب : الرسول صلى الله عليه وسلم

ماذا تعني كلمة قاموس في اللغة العربية؟

الجواب: البحر الواسع.

ما أقصر كلمة في اللغة العربية؟

الجواب: أقصر كلمة في اللغة العربية هي كلمة "قِِ" بالكسرة عليها عند نطقها، وتأتي من كلمتي “وقى” “وقاية”، وتُستعمل في حال استخدام صيغة الأمر.

لاحظي أن عليك جمع الكثير من الألغاز التي تسهم في تعليم الطفل قواعد النحو والصرف بطريقة مبسطة.

ألغاز طريفة عن اللغة العربية

البحر

ماذا يوجد تحت البحر؟

الجواب: نقطة.

ماذا يوجد بين السماء والأرض؟

الجواب: حرف الواو.

ماذا يوجد في آخر الدنيا؟

الجواب: حرف الألف.

ما الشيء الموجود في منتصف مكة؟

الجواب: حرف الكاف.

لاحظي أن مثل هذه الألغاز الطريفة تسهم في تنمية ذكاء الطفل، وأن يصبح طفلك لديه سرعة البديهة.

