ما هي أضرار عدم فطام الطفل عن الرضاعة الليلية بعد عمر السنة؟

هل بكاء الرضيع ليلًا يكون دليلًا على الجوع دائمًا؟

اعلمي أن بكاء الرضيع ليلًا لا يكون دليلًا على جوع الطفل وحاجته للرضاعة ولكنه يفعل ذلك من باب التعود لأنه اعتاد على أن تضعي حلمة الثدي في فمه ويقوم بمصها كلما بكى، ولذلك فهو يبكي وتقومين بإرضاعه فيصاب بالتخمة فيبكي أكثر وخصوصًا حين يكبر ويصبح قادرًا على تناول وجبات من الطعام الصلب خلال النهار.

توقفي عن عادة إرضاع الطفل ليلًا بعد عامه الأول وقومي بتقديم جرعة من الماء لكي يشرب الطفل ثم يعاود النوم؛ لأن الرضيع خلال عامه الأول حين يبكي ليلًا يكون باحثًا عن الشعور بالأمان وليس سد الجوع كما تعتقد الأم ويكفي أن يشرب القليل من الماء لكي يعاود النوم.

فوائد الرضاعة الليلية في العام الأول من عمر الرضيع

الرضاعة الليلية

اعلمي أن الرضاعة الطبيعية هي سر صحة الطفل وقوة مناعته وسر رشاقة الأم واستقرارها النفسي، وعدم تعرضها لاكتئاب ما بعد الولادة، ولذلك فعلى الأم أن ترضّع طفلها من صدرها ومن الناحيتين متى طلب ذلك في الشهور الأولى من حياته. اعلمي أن سر عدم زيادة وزن الرضيع حسب معدلات النمو الطبيعية هو توقف الأم عن إرضاع الرضيع أثناء الليل لأنها تشعر بالارهاق والتعب، وتعتقد ان الرضاعة الليلية غير مهمة أو غير مفيدة وتقديم بدائل للرضيع مثل الرضاعة الصناعية حين يبكي ليلًا مما يؤدي إلى فشل الرضاعة الطبيعية بشكل عام سواء في النهار أو الليل. لاحظي أن حليب الأم المتكون في الليل يحتوي على نسبة عالية من الدهون والتي تسبب زيادة وزن الرضيع مقارنة بنسبة الدهون المتكونة في حليب النهار، وقد أثبتت الدراسات أنه خلال فترة الليل يزداد معدل إفراز هرمون الحليب عند الأم، وكذلك يزداد معدل إفراز هرمون النمو عند الطفل، مما يعني أن هناك فوائد للأم والطفل من الرضاعة الليلية ولذلك يجب الحفاظ على الفوائد وعدم التوقف عن إرضاع الطفل خلال الليل. احرصي على أن توقظي الرضيع خلال الليل وقدمي الرضاعة الطبيعية له مهما كنت متعبة لكي يحصل رضيعك فوائد غذائية وصحية ثمينة فمن أهم أسباب زيادة إدرار الحليب عند الأم على مدار الساعة أي ليلًا ونهارًا هو الحرص على الرضاعة الليلية، والتوقف عن الرضاعة خلال الليل يعني أن يقل معدل إدرار حليب الأم بالتدريج.

أضرار استمرار الرضاعة الليلية بعد عمر السنة

أم مصابة بالأرق

اعلمي أن استمرار الرضاعة الليلية للطفل بعد عمر السنة من أهم أسباب إصابة الطفل بتسوس الأسنان بسبب تراكم بقايا الحليب المحتوي على السكر فوق أسنانه التي يكون قد ظهر القليل منها ولا تصاب الضروس بالتسوس فقط فالأسنان اللبنية الأمامية في الفكين العلوي والسفلي تكون معرضة للإصابة بالتسوس والتآكل وتشوه منظرها مثلها مثل الضروس وتصبح مؤلمة بالنسبة للطفل.

لاحظي أن من أهم أضرار استمرار الرضاعة الليلية للطفل بعد أن يتم عامه الأول أن الطفل يصاب بالأرق ويصبح هذا العرض ملازمًا له حين يكبر؛ لأنه يعتاد على الاستيقاظ كل ساعتين وتعمل ساعته البيولوجية وفق هذا النظام حتى يجد صعوبة في النوم الليلي المتواصل والذي يجب ألا يقل عن ثماني ساعات متواصلة من أجل تحقيق النمو الصحي والسليم.

توقفي عن تقديم الرضاعة الليلية لطفلك بعد عمر السنة لأن الاستمرار بالرضاعة الليلية يؤدي إلى صعوبة فطام الطفل بشكل تام فيما بعد ويصبح بكاء الطفل الليلي هو الظاهرة التي تستمر كل ليلة وكذلك سوف تجدين صعوبة في ان ينام الطفل في غرفته لوحده بسبب استمرار ذهابك له لكي يرضع وهكذا سوف ينتقل الأرق من الطفل إلى الأم وباقي أفراد الأسرة.

ما هو صوت القلب لفطام الطفل عن الرضاعة الليلية؟

أم تحتضن طفلها

اعلمي أن الطفل الرضيع وبعد عمر السنة لن يكون بحاجة للحليب بقدر حاجته لكي تضميه إلى صدرك في حنان وأن يسمع صوت القلب أي قلبك فمن المعروف أن صوت ضربات قلب الأم هو الصوت الذي يسمعه الطفل في الرحم والذي يشعره بالراحة والاطمئنان والأمان وبالتالي فهو يبحث عن هذا الصوت بعد الولادة وبمجرد أن تقربه الأم من صدرها فهو يخلد إلى النوم في حضنها.

قومي بتقريب طفلك الرضيع من صدرك وضعي رأسه على الجهة اليسرى من صدرك وعليك الاكتفاء بضمه فقط لكي يصبح رأسه الصغير ملاصقًا لقلبك وسوف تلاحظين أنه سوف ينام بعد قليل حتى دون أن تقومي بهزه ويجب أن تعرفي أضرار هز الرضيع وتتوقفي عن ذلك بل يجب أن تربتي عليه بخفة وحنان وتهمسي له بصوتك حتى يعاود النوم.

اعتمدي على روتين نوم ثابت للطفل بعد أن يتم عامه الأول ضمن ضرورة معرفة أهمية الروتين اليومي في حياة الأطفال بحيث لا يشمل الحصول على رضعة ليلية ويمكن أن تنظمي هذا الروتين بحيث يتكون من الحضن الدافيء للطفل والهز الخفيف دون تحريك الرأس وكذلك الهمس الحنون بحيث يسمع الطفل صوت قلبك وصوتك في نفس الوقت وسوف تلاحظين أنه سوف يعتاد على ذلك وينام في سريره منفردًا.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 08:07 صباحاً - لا أحد ينكر فوائد الرضاعة الطبيعية بشكل عام للأم والطفل، ولا زالت منظمة الصحة العالمية تحث على ضرورة اعتماد خيار الرضاعة الطبيعية على أنه الخيار الأول والمفضل لتغذية الطفل الرضيع، ولذلك تقدم العديد من النصائح للأمهات من أجل نجاحها ومن أهمها الاستمرار بتقديم صدر الأم للرضيع على مدار الساعة في عامه الأول أو في الشهور الستة الأولى من عمر الطفل على الأقل.على الرغم من فوائد الرضاعة الطبيعية عمومًا إلا أن الأطباء وأخصائيي تغذية الطفل يحثون على ضرورة التوقف عن الرضاعة الليلية بعد إتمام الطفل عامه الأول لعدة أسباب؛ ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية تغذية ونوم الطفل الدكتورة مها لبيب، حيث أشارت إلى أضرار عدم فطام الطفل عنومنها أن يصاب طفلك بتسوس الأسنان المبكر وطرق فطامه عنها بتقديم الماء بدلًا من الحليب وغيرها من الطرق التي يمكن التعرف عليها في الآتي:قد يهمك أيضًا: مضاعفات التوقف عن الرضاعة الطبيعية.. الأعراض وطرق العلاج*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.