محمد بن راشد: أعظم وظيفة عرفها البشر أن تكون معلماً

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن أعظم وظيفة عرفها البشر أن تكون معلماً.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أعظم وظيفة عرفها البشر.. أن تكون معلماً..
الأم عظيمة لأنها مدرسة..
القائد لا يكون قائداً حقيقياً إذا لم يكن معلماً..
الأنبياء هم معلمو الناس الخير..

المعلمون كتبوا حروف حياتنا..
وكتبوا نهضة دولتنا..
وكتبوا مستقبل أجيالنا..
شكراً لأصحاب أنبل رسالة وأعظم مهمة..
شكراً لكل معلم في يوم المعلم العالمي وفي كل يوم..».

 

