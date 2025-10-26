ما هي نتائج عقاب الطفل بالحرمان من احتياجاته اليومية؟

ما المقصود بعقاب الطفل بالحرمان من احتياجاته اليومية؟

أهم أخطاء الأمهات في عقاب الطفل بحرمانه من احتياجاته اليومية

اعلمي أن أسوأ أنواع العقاب أن تعاقبي الطفل في احتياجه للأمان وأنت مصدر الأمان الوحيد والأول والأساسي لطفلك منذ ولادته، حيث يكتشف ذلك بالغريزة والفطرة ثم يكتشف ذلك من خلال تواصله معك وقربك الدائم منه. ابتعدي عن الحب المشروط في تعاملك مع طفلك فلا تقولي له مثلًا سوف أحبك إذا قمت بحل الواجب، أو حين تقولين له سوف أحبك ونخرج سويًا حين تحل الواجبات المدرسية، فالحب المشروط هو أسوأ أنواع الحب وهو الأسلوب الذي يجعل الطفل نذلا صغيرًا كما يقولون لأنه سوف يتعلم ومن خلال تعامل الكبار معه أسلوب المساومة والابتزاز وسوف يكون من الصعب علاجه منه، ولكن بدلًا من هذا الأسلوب يمكنك أن توجهي طفلك وتناقشيه حول نتائج سلوك ما، بدلاً من فرض العقاب عليه فوراً، وحمليه المسؤولية مبكرًا ففي حال أنه قد حصل على علامات دراسية متدنية نتيجة لإهمال متابعة دروسه فلا توبخيه وتشعريه بالخطأ طيلة الوقت، بل اجعلي لديه الحافز مثل أن تقولي له إذا التزمت بحل واجباتك فسوف تخرج في رحلة نهاية الأسبوع مع إخوتك أو مع أصدقاء المدرسة، وفي حال استخدمت الأم الحرمان والمساومة للعقاب فسوف يبتعد الطفل عن التعلم ويشعر دائمًا بالنبذ والظلم. اعلمي أنه من الخطأ تذكير الطفل على الدوام بفضل الأب عليه وبأنه يعمل ويكد لكي يوفر له احتياجاته فهذا الأسلوب مذل ويجعل الطفل منطويًا ولديه إحساس بالذنب، وسوف تلاحظين أنه سوف يختفي في غرفته حين يعود الأب متعبًا من العمل، والصحيح أن الطفل يجب أن يكتسب الشعور بالامتنان من تلقاء نفسه فينتظر موعد عودة الأب لكي يرحب به ويحتضنه ولكي يوفر له الهدوء والراحة في المنزل.

خطوات صحيحة لعقاب الطفل حسب عمره

عقاب الطفل تحت عمر العامين

عقاب الطفل من عمر 2-4 سنوات

عقاب الطفل من عمر 4- 7 سنوات

عقاب الطفل من عمر 7-12 سنة

عندما تقرر الأم عقاب طفلها على خطأ قد اقترفه فيجب أن تعرف أن الطفل يبدأ في تفهم معنى العقاب تدريجياً بعد سن الثالثة غالبًا، ويتطور معناه بالنسبة إليه، فحسب مستوى تطور الطفل العقلي والإدراكي والعاطفي وحسب كل مرحلة عمرية يمر بها تتغير نظرته لردود أفعال الكبار ومواقفهم نحو تصرفاته ويفهم أن العقاب ما هو إلا أسلوب تربوي تأديبي مختلف عن أسلوب العقاب لمجرد السيطرة، حيث يساعد العقاب التربوي الطفل على التعلم وتفادي الأخطاء السابقة بدلاً من الفهم الخاطئ لنوع العقاب وبأنه الشعور والاحساس بالإهانة و الظلم.من الضروري والهام بالنسبة للوالدين وكأحد أساليب التربية الإيجابية المتبعة مع أطفالنا أن يعرف ويُدرك الطفل أنه معاقب ولكن ليس في حاجيات يومية لا نقاش فيها، كما يجب أن تعرف الأم طرق عقاب الطفل حسب عمره، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالمرشد التربوي ياسر عزام، حيث أشار إلى ما هيمن احتياجاته اليومية وتشمل حرمانه من الحضن اليومي المتكرر والحب المشروط وغيرها في الآتي:اعلمي أن الطفل يحتاج وبشكل يومي وبالإضافة إلى الطعام والشراب والرعاية الشخصية والصحية إلى متطلبات معنوية ونفسية تسهم بشكل كبير في دعم نموه العاطفي والاجتماعي وتحميه من العديد من المشاكل التي يتعرض لها الأطفال بسبب تعرضهم للحرمان أو العنف مثل التعرض للخجل والانطواء وانعدام الثقة بالنفس وغيرها من المشاكل التي تستمر مع الطفل حتى يكبر ويصبح شخصًا غير مسئول في المجتمع.احرصي على معرفة الاحتياجات اليومية النفسية والمعنوية لطفلك ومنها غمره بالأحضان على مدار اليوم وكذلك تلمس مناطق معينة من جسمه مثل الرأس والصدر والوجنتين وبذلك تكتشفين ما هي فوائد احتضان الطفل والتربيت على رأسه عدة مرات يومياً؟ وكذلك أن تسمعي طفلك كلمات مثل أنا أحبك لأنك طفل مطيع، وليس أنا أحبك لأنك جميل، أي أن تكون كلمة الحب مقترنة بالتحفيز وألا تكون كلمة عامة وعائمة.كرري مواقف تثبتين فيها أنك مصدر الحب والحنان والأمان لطفلك وفي نفس الوقت يجب أن تكوني حريصة على توفير المتوسط من الاحتياجات المادية للطفل بحيث لا يكون مميزًا عن أقرانه ولا يشعر بالنقص نحوهم ولكي يشعر الطفل أنه يعيش في أسرة متماسكة وحريصة على تعليمه وليست أسرة لا تهتم بمستقبله.لاحظي أن طفلك حتى عمر السنتين لا يدرك تمامًا معنى العقاب وفي سن صغيرة جداً، وأصغر من العمر الذي قد تتخيلينه سوف تلاحظين أنه يتعمد أن يُثير غضبك ويستفزك ولكنه يتأمل ويراقب ردود أفعالك السريعة، ففي حال صراخك على الطفل وهو لا زال رضيعاً مثلًا فسوف يبكي لأنه لا يعرف لماذا صرخت في وجهه بعصبية حتى لو سحب مفرش الطاولة وقام باسقاط الأكواب على الأرض وتهشمت فهو فقط سوف يشعر بمشاعر وليس برد فعل معاقب فسوف يشعر بالخوف وعدم الأمان.لاحظي أن طفلك في هذا العمر سوف يعرف معنى العقاب للأخطاء وأنه حين يخطئ فهناك من سيقوم بعقابه، ولكنه لا يدرك الأسباب الحقيقية لسلوكياته التي أدت لأن يعاقبه الكبار، ففي هذه المرحلة من عمره سوف يعرف الطفل أن هناك تصرفات تتسبب بالعقاب ولكنه لا يعرف طريقة تحديد هذه التصرفات السيئة ولذلك فهو يرى أن العقاب هو نوع من الظلم وعدم العدل بينه وبين آخرين إذا لم تقم الأم فورًا بشرح تصرفه الخاطئ له وبكل وضوح.لاحظي أن طفلك بعد عمر الرابعة تحديدًا سوف يبدأ في فهم سبب العقاب الذي قررت أن توقعيه به، ولكنه لا يزال أنانياً في نظرته إليك وواثقًا من حبك وتأثيره عليك وبأنك لن تبالغي في أسلوب عقابه، فالطفل في هذا العمر يفهم ويعرف القواعد والانضباط والقوانين ولكنه لا يمتلك القدرة أبدًا على التحكم في اندفاعاته ورغبته في التجربة، وعليك أن تشرحي له أسباب العقاب الذي قمت به نحوه؛ لأنه سوف يظل لديه شعور بالظلم وأن العقاب ما هو إلا إهانة له.لاحظي أن الطفل في سن ما بين السابعة والثانية عشر من عمره قد بدأ يفهم معنى العدل في الحياة وميزانها، وفي نفس الوقت فهو يفهم معنى المسؤولية وأهميتها وهو قد أصبح قادراً على فهم الأسباب الحقيقية التي أدت إلى عقابه ولكنه يتهرب من الاعتراف بأنه قد أخطأ، وفي حال تعرض الطفل للعقاب القاسي وغير المنطقي من وجهة نظره والذي لا يناسب عمره بالنسبة لطريقة عقابك الخاطئة فسوف يشعر بالظلم، ولأنه يتصف بظاهرة العناد فطريًا فسوف يتمرد على والديه بشكل تلقائي ويتحدى قوانين وثوابت الأسرة.