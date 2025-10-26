كتل العنق عندَ الأطفال.. أسبابها ومتى يجب أن تقلقي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 أكتوبر 2025 09:58 صباحاً - غالباً ما يُقلق شعور الوالدين بوجود كتلة في رقبة الطفل، وقد يخشون أن تكون هذه الحالة ناجمة عن مرض خطير، ولكن ما الذي يُسبب هذه الحالة تحديداً؟وفقاً لموقع "هيلث" عادةً ما يكون لوجود كتلة في رقبة الطفل، بما في ذلك لدى الرُّضَّع، علامة على إصابتهم بتضخم الغدد الليمفاوية التي تُعَدُّ جزءاً دفاعياً مهماً لجهازهم المناعي، فإذا كنت تجهلين السبب وراء ظهور كتلة في رقبة الطفل؛ فإليكِ أهم الأسباب وكيفية علاج وتعافي طفلك من أسباب ظهورها.

أسباب أخرى لظهور كتل في رقبة الطفل

إلى جانب تضخم الغدد الليمفاوية، إليكِ: ما الأسباب الأخرى التي قد تُسبب ظهور كتل في رقبة الطفل؟

ظهور الأكزيما

يمكن لبعض أمراض الجلد مثل الأكزيما أن تصيب مجرى الدم -الصورة من موقع AdobeStock

يمكن لبعض أمراض الجلد، مثل الأكزيما، عند الأطفال أن تصيب مجرى الدم ويمكن أن تسبب هذه الحالة تورماً أو كتلاً في الرقبة أو الغدد الليمفاوية الأخرى في الجسم، وذلك لأن الجراثيم تدخل الجسم بسهولة أكبر عبر الجلد الملتهب، وتساعد الغدد الليمفاوية على التخلص منها.

ردود الفعل التحسسية

قد تُسبب ردود الفعل التحسسية أيضاً ظهور كتل في رقبة الطفل، فعلى سبيل المثال، إذا كان الطفل يعاني من حساسية تجاه الغبار أو حبوب اللقاح.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن تكون الحساسية تجاه الأطعمة أو الأدوية التي يتناولها الطفل أيضاً سبباً لظهور كتل في الرقبة.

لذلك؛ يجب على الأمهات الانتباه إلى الظروف البيئية المحيطة بأطفالهن الصغار الذين لديهم تاريخ من الحساسية.

مشاكل اللثة

إذا كان لدى طفلك كتلة في رقبته؛ فحاولي التحقق من حالة أسنانه، فمن الممكن أن يكون لديه ألم في الأسنان؛ ما يسبب التهاب اللثة وتورمها إلى حد القيح، وعادةً ما تكون هذه الحالة مصحوبة أيضاً برائحة كريهة في فم طفلك. ويمكن أن يؤدي الالتهاب في الجسم أيضاً إلى ظهور كتل في الرقبة، بما في ذلك مشاكل في اللثة والفم لدى طفلك، مثل التهاب اللثة.

قصور الغدة الدرقية

قد يكون سبب وجود كتلة في رقبة الطفل قصور الغدة الدرقية، فإن نقص هرمون الغدة الدرقية، أو قصور الغدة الدرقية الخلقي، لدى حديثي الولادة قد يؤدي إلى اضطرابات في النمو والتطور، وحتى ضعف الإدراك.

يُعَدُّ فحص حديثي الولادة أمراً ضرورياً لعلاج قصور الغدة الدرقية الخلقي ويمكن القيام بذلك من خلال سحب عينة دم من كعب الطفل، بواسطة مختص الرعاية الصحية.

مرض النكاف

يتميز النكاف أيضاً بتورم الرقبة المصحوب بألم في الغدد اللعابية، وتحدث هذه الحالة بسبب فيروس الباراميكسوفيروس الذي يمكن أن ينتقل عن طريق اللعاب أو قطرات المخاط، فإذا تفاعل الطفل مع شخص مصاب بالنكاف؛ فإنه يكون عرضة للإصابة بالمرض.

الورم الدموي

أحياناً، يكون وجود كتلة في الرقبة نوعاً من الوحمات الخلقية يُسمى الورم الدموي، وهو نمو للأوعية الدموية تظهر تحت جلد الطفل عند الولادة وتنمو بسرعة، وقد يبدو الجلد المحيط بها أكثر احمراراً، وقد تختفي تلك الكتل مع دخول الطفل مرحلة بلوغ، إلا أن طبيب الأطفال قد يوصي بالعلاج الطبي إذا بدأت في النمو بسرعة أو تسببت في أعراض أخرى.

حصوات الغدد اللعابية

تتكون حصوات الغدد اللعابية بسبب تراكم السوائل -الصورة من موقع AdobeStock

تُعتبر حصوات الغدد اللعابية حالة نادرة عند الأطفال، وتتشكل على شكل كتل صلبة من الأملاح المعدنية تؤدي إلى انسداد قنوات الغدد اللعابية. وقد يؤدي هذا الانسداد إلى تراكم اللعاب في الغدة مسبباً ألماً وتورماً ملحوظاً، خاصة في أثناء تناول الطعام.

تشمل طرق العلاج غير الجراحية تحفيز إفراز اللعاب باستخدام الحلوى الحامضة أو الكمادات الدافئة. أما في حال حدوث التهاب شديد؛ فقد يتطلب الأمر استخدام مضادات حيوية، بالنسبة للحصوات الكبيرة.

سرطان الغدد الليمفاوية

يجب الانتباه إذا لم يشعر طفلك بالألم بسبب تلك الكتلة فمن غير المرجح أن تكون علامة على الإصابة بالورم الليمفاوي وبالإضافة إلى الرقبة، يمكن أيضاً ظهور كتل وتورم في الغدد الليمفاوية الأخرى مثل الإبطين أو الرقبة أو الفخذ، وتصاحب ذلك أيضاً أعراض أخرى مثل التعرق الليلي وفقدان الشهية وفقدان الوزن بشكل كبير؛ لذا عليك استشارة طبيبك فوراً إذا كنت تشكين في إصابة طفلك بهذه الحالة؛ فإذا تُركت دون علاج، فقد تُهدد حياة طفلك.

كيفية علاج الكتل في رقبة الطفل

يعتمد علاج تكتلات الرقبة على السبب. على سبيل المثال، إذا تورمت الغدد الليمفاوية بسبب عدوى فيروسية؛ فإن العلاج يكون بمعالجة أعراض الفيروس، مثل التهاب الحلق والحمى.

في حالات نادرة، قد تُصاب الغدد الليمفاوية بالبكتيريا. في هذه الحالة، تتضخم الغدد، ويلتهب الجلد المحيط بها، ويصبح الألم شديداً، خاصةً عند الضغط عليها.

قد يكون من الضروري إجراء علاج إضافي بالمضادات الحيوية بناءً على توصية الطبيب.

متي يجب الذهاب إلى الطبيب؟

تتطلب الحالات الأخرى من ظهور كتل في رقبة الطفل أيضاً فحصاً طبياً إذا كانت مصحوبة بالعلامات التالية: