منظمة الصحة: 237 وفاة بالكوليرا في اليمن و87 ألف إصابة منذ بداية 2025

الأربعاء 26 نوفمبر 2025

أفادت بيانات منظمة الصحة العالمية بأن عدد حالات الوفاة بالكوليرا في اليمن منذ بداية العام ارتفع إلى 237 حالة كما ارتفعت الإصابات إلى 87 ألفا.

وقالت المنظمة في تقرير صدر اليوم الأربعاء إنه تم الإبلاغ عن 87566 إصابة جديدة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في اليمن و237 وفاة مرتبطة بالمرض خلال الفترة من أول يناير كانون الثاني وحتى 31 أكتوبر تشرين الأول.

وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز ، إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بالوباء في اليمن جعلته ثالث أعلى معدل وفاة بالكوليرا على مستوى العالم بعد جنوب السودان وأفغانستان.

وأودت الكوليرا بحياة 879 شخصا في اليمن في 2024 بين أكثر من 260 ألف إصابة، حسبما أعلنت المنظمة في أواخر يناير كانون الثاني.

ويفاقم الصراع السياسي المستمر في اليمن منذ أكثر من عقد من تدهور البنية التحتية للقطاع الصحي وشح الإمدادات الطبية مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.