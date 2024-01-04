انت الان تتابع خبر بعد الطعون.. 4 مراحل و65 يومًا إضافية لانعقاد مجالس المحافظات بشكلها النهائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - العملية الانتخابية التي بدأت منذ 16 كانون الأول 2023، بالتصويت الخاص، مازالت لم تنتهِ حتى الان، بالرغم من مرور 18 يوما عليها، فاعلان النتائج النهائية يوم الخميس الماضي تبعه مرحلة الطعون التي قد تستغرق اكثر من 20 يومًا.وتستعرض الخليج 365، في هذا التقرير الإيجازي، المراحل المتبقية لانهاء وغلق ملف الانتخابات المحلية الأولى منذ اكثر من 10 سنوات.

عقب اعلان النتائج النهائية يوم الخميس الماضي، فتح باب الطعون للكتل والأحزاب السياسية في اليوم التالي، أي يوم الجمعة واستمر لـ3 أيام لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الماضي، وخلال هذه الفترة بلغ عدد الطعون 329 طعنًا.

ومنذ يوم الاحد وحتى يوم الأربعاء، أعلنت المفوضية ارسال 294 طعنا فقط من أصل 329 طعنا، لكنها أكدت انها سترسل جميع الطعون وتنتهي منها يوم الأربعاء 3 كانون الثاني 2024.

عقب ارسال جميع الطعون الى الهيئة القضائية الانتخابية الذي من المفترض انه تم يوم امس الأربعاء، سيكون على الهيئة القضائية ابتداء من اليوم الخميس ارسال الاستفسارات والطلبات بالتوضيح الى مجلس المفوضين.

من غير المعروف ما اذا كانت الهيئة القضائية سترسل استفساراتها الى مجلس المفوضين دفعة واحدة ام على شكل دفعات، حيث أن مجلس المفوضين سيكون مطالبا بارسال الأجوبة الى الهيئة القضائية خلال فترة لاتتجاوز الـ7 أيام.

عقب ذلك، وبعد ورود الأجوبة من مجلس المفوضين الى الهيئة القضائية، سيكون على الهيئة القضائية البت بالطعون سواء ردها او القبول بها، خلال فترة لاتتجاوز الـ10 أيام.

بعد ذلك، تقوم مفوضية الانتخابات نشر النتائج والقرارات المتعلقة بالطعون خلال فترة تبلغ 3 أيام فقط.

ماذا بعد الانتهاء من الطعون؟

عقب الانتهاء من الطعون يقوم مجلس المفوضين بعقد مؤتمر يعلن أسماء الفائزين من كل محافظة وعدد الاعضاء الفائزين بالتسلسل، بحسب مايشير قانون انتخابات مجالس المحافظات.

ومن ثم، يقوم المحافظ بدعوة الفائزين بعقد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس المجلس ونائبه، خلال 15 يوما، وتعقد برئاسة العضو الأكبر سنا.

ومن ثم يؤدي أعضاء المجلس اليمين الدستورية، وانتخاب محافظ خلال 30 يوما من الجلسة الأولى ويكون بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ويتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة نصف العدد الكلي +1.