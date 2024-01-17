انت الان تتابع خبر موسكو تعلق على القصف الإيراني لأربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا : "نحن نتابع باهتمام التطورات في تلك المناطق".

وأضافت "نعتقد أنه لا يجوز القيام بأي عمليات لمكافحة الإرهاب على أراضي الدول الأخرى إلا على أساس التنسيق مع حكومتي هاتين الدولتين، سوريا والعراق، الصديقتين لنا".



وفي وقت سابق اليوم اعتمدت جامعة الدول العربية، قرارا بإدانة القصف الإيراني على أربيل.

وكانت الجامعة قد طرحت مشروع قرار للتصويت بشأن إدانة القصف الإيراني ودعم موقف العراق وحقه المشروع في التأكيد على احترام أمنه وسيادته".

