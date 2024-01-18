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الصين تعرض وساطتها لإنهاء التوتر بين باكستان وإيران

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بغداد - ياسين صفوان - وقال يانغ يون دونغ: "تريد الصين أن تعرض على باكستان وإيران أن نلعب دورا بناء في تسوية الخلافات بين البلدين".

وأشار إلى ان باكستان وإيران هما أكبر دولتين في المنطقة والعالم الإسلامي، ولذلك تأمل الصين في حل الخلافات بينهما عبر المفاوضات والوسائل السلمية.


وأعلنت إيران الثلاثاء الماضي أنها شنت هجوماً بالصواريخ والمسيرات على أوكار تنظيم "جيش العدل" في محافظة بلوشستان الباكستانية.

وأدانت باكستان هذا الهجوم واستدعت سفيرها في طهران، وصباح اليوم الخميس أعلنت أن القوات الباكستانية نفذت عدة غارات على تجمعات "إرهابيين" جنوب شرق إيران.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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