انت الان تتابع خبر ارتفاع بالحرارة.. إيضاح مُفصّل لطقس العراق حتى منتصف الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً يتحول إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً كما يتشكل ضباب خفيف صباحاً ويزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت " أما طقس يوم السبت فسيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً كما يتشكل ضباب خفيف صباحاً ويزول تدريجياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وبينت الهيئة أن " طقس يوم الأحد، سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابعت أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون غائماً جزئياً يتحول إلى غائم في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع أمطار متوسطة الغزارة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

