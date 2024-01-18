غادر منتخب "أسود الرافدين" بطلب منه.. ماذا تعرف عن "دانيلو السعد"؟

بغداد - ياسين صفوان - وفوجئ الشارع الرياضي العراقي بقرار مغادرة دانيلو السعد وعودته إلى النرويج؛ إذ كان يتطلع لرؤيته رفقة المنتخب العراقي في مباريات "أسود الرافدين" في كأس آسيا قطر 2023، نظرًا لموهبته ومستوياته مع فريقه ساندفيور.وقرر مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، استبعاد دانيلو السعد من قائمة الفريق، بعدما طلب اللاعب المغادرة، نتيجة عدم ارتياحه ومشاركته في مباراة العراق الأولى أمام إندونيسيا.

ودانيلو السعد فوجئ بعدم دخوله ضمن قائمة المنتخب العراقي في الفوز 3-1 على إندونيسيا خلال المباراة الأولى من كأس آسيا، مما جعل اللاعب مستغربًا ومحبطًا في الوقت ذاته، لا سيما بعد انتشار صورته وهو على مدرجات استاد أحمد بن علي.

واللاعب واجه ضغطًا كبيرًا سواء من المقربين منه أو من عائلته التي استغربت وجوده على المدرجات وليس على الدكة، بالتالي قرر التحدث مع كاساس وإدارة المنتخب العراقي بمنحه جواز سفره للعودة إلى النرويج؛ خاصة إذا لم يكن ضمن خطط المدرب في المباريات المقبلة وكاساس وافق على رحيله واستبعاده من قائمة المنتخب العراقي.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن السبب الرئيسي وراء مغادرة اللاعب لبعثة المنتخب العراقي في الدوحة، حيث لا يزال الاتحاد العراقي صامتاً عن هذه القضية.