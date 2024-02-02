انت الان تتابع خبر تقارب نتائج انتخاب كركوك يصعّب تشكيل حكومتها المحلية الجديدة‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأسفرت نتائجُ العمليةِ الانتخابيةِ في المحافظةِ عن فوزِ الاتحادِ الوطني الكردستاني بخمسةِ مقاعدَ، والحزبِِ الديمقراطي بمقعدين، بينما حصل التحالفُ العربي في كركوك على ثلاثةِ مقاعدْ، فضلا عن مقعدين لجبهةِ تركمان العراق الموحد، ومثلُها لتحالفِ القيادة، بينما حظي تحالفُ العروبة بمقعدٍ واحدٍ بالاضافةِ الى مقعدِ كوتا المسيحيين.



وتجعل هذه القسمةُ الانتخابيةُ مجلسَ المحافظةِ الجديدَ أمام خريطةٍ قوميةٍ، تتضمنُ سبعةَ مقاعد للكرد، ستةٌ للعرب واثنان للتركمان مقابلَ مقعدٍ للمسيحيين ما يجعلُ التركمان بيضةَ القبان في القضيةِ إذا تم حسمُ منصبِ المحافظ وفقاً للأغلبيةِ العددية وليس بالتوافق.

واكد مسؤولٌ في الحزب الديمقراطي إن هناك مباحثاتٍ وحراكا سياسيا مكثفا بين جميعِ القوى الفائزةِ وسط صعوباتٍ في إبرامِ أيِ اتفاقٍ بين جميعِ المكونات.

بالمقابلْ يقولُ اعضاءٌ في الكتلةِ العربيةِ الموحدةِ ان هناك تحركا لحصولِ المكونِ العربي على منصبِ المحافظ، فيما كشف عن حواراتٍ بين كتلتِه والجبهةِ التركمانية بهدفِ تشكيلِ الأغلبيةِ في مجلسِ محافظة كركوك، لافتا الى ان هذه المفاوضاتِ تشهد تقدماً ملحوظاً لكن لا اتفاقاتٌ نهائيةٌ ورسميةٌ بين الطرفين.

فيما يتحدث اعضاءٌ في الجبهةِ التركمانية عن مساعٍ لجعلِ ملفِ تشكيلِ حكومةِ كركوك المحليةِ جزءا من ملفِ التفاوض على الحكوماتِ المحليةِ الأخرى، معتبراً ان هذا الامرَ مرفوضٌ تبعاً للخصوصيةِ السياسيةِ والمجتمعيةِ في كركوك.. كما دعا الى ضرورة أن يبقى هذا الملفُ بعيداً عن أيِ مساومةٍ وضغوطٍ بأيٍ من الملفاتِ الأخرى.