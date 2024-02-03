اخبار العالم / اخبار العراق

البيت الأبيض: أبلغنا الحكومة العراقية قبل شن الضربات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر البيت الأبيض: أبلغنا الحكومة العراقية قبل شن الضربات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البيت الأبيض، انه "ابلغ الحكومة العراقية بشأن الضربات التي نفذها على مواقع عند الحدود العراقية"، مؤكدا: الطائرات الأمريكية لم يصبها ضرر".

واضاف: "الرد الأمريكي بدأ الليلة ولن ينتهي الليلة"، مبينا ان "الضربات استهدفت مراكز القيادة ومرافق تخزين الصواريخ والطائرات بدون طيار وإمداد الذخيرة وغيرها".


واوضح البيت الأبيض: "لا نعرف في الوقت الحالي عدد المسلحين الذين سقطوا في الضربات التي قمنا بشنها"، مؤكدا: "لا نسعى إلى الصراع مع إيران أو في الشرق الأوسط ولكننا لن نتردد في الدفاع عن قواتنا".

وبين: "ردنا لن يتوقف الليلة وهناك إجراءات إضافية سنتخذها لوضع حد للهجمات ضد قواتنا"، مشيرا الى انه "يجب أن تتوقف الهجمات ضد قواتنا".

ولفت البيت الأبيض الى: "الأهداف التي اخترناها تستخدم من الحرس الثوري الإيراني والمجموعات الموالية له".

وختم: "لم نتواصل مع إيران منذ الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا