انت الان تتابع خبر مصرع وفقدان عشرات السودانيين غرقا قبالة سواحل تونس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا، إن "42 مهاجرا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة من مدينة صفاقس التونسية وتم انقاذ مهاجرين اثنين بينما ارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجرا".

وأشار إلى أن "جميع هؤلاء المهاجرين من الرجال وكانت لديهم بطاقات لجوء".



وأضاف بن جحا أنه "تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، دون أن يستبعد احتمال أن يكون المهاجرون "تم استغلالهم في قضية الاتجار بالبشر أو في تكوين وفاق إجرامي للوصول إلى أوروبا خلسة".

وأكد أن "العمليات لا تزال جارية للبحث على مهاجرين آخرين".

وتعتبر تونس إلى جانب ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

واعترض الحرس الوطني التونسي حتى تشرين الثاني 2023، نحو 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب احصاءات أفاد بها الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي للوكالة الفرنسية.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فقد لقي أكثر من 2270 شخصا عام 2023 مصرعهم في وسط البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية أي بزيادة بنسبة 60% عن العام السابق.

