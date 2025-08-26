انت الان تتابع خبر السوداني يصدر بياناً بعد التصويت على قائمة السفراء.. هذه التفاصيل والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ثمن تصويت مجلس النواب على قائمة السفراء في جلسته التي انعقدت هذا اليوم"، مشيداً "بروح التعاون التي أبدتها رئاسة المجلس ولجنة العلاقات الخارجية النيابية والقوى السياسية، من أجل حسم هذا الملف المعلق منذ سنوات، حيث لم يتم التصويت على مواقع السفراء منذ العام 2009".

وشدد على "أهمية أن يؤدي السفراء مهامهم على أكمل وجه في تمثيل العراق خارجياً، وحفظ مصالحه ورعاية العراقيين في البلدان التي سيخدمون فيها".

واضاف، ان "الحكومة حرصت على إنهاء حالة الفراغ التي استمرت لسنوات في بعض مواقع العمل الدبلوماسي، نتيجة لشغور تلك المواقع، وهو أمر يأتي في إطار الإصلاح الإداري بجميع مؤسسات الدولة، والذي تبنته الحكومة في منهاجها الوزاري والبرنامج الحكومي".

واكمل، ان "هذه الخطوة ستعزز حتماً من قدرة المؤسسة الدبلوماسية للقيام بدورها المرسوم في الدستور والقوانين النافذة، بما يحقق المنفعة العامة لأبناء شعبنا الكريم".