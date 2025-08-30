الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

تحذيرات للاطار بالابتعاد عن التجاذبات السياسية

بغداد - ياسين صفوان - تحذيرات للاطار بالابتعاد عن التجاذبات السياسية.. مراقبون يتهمون جهات بخلط الاوراق لتسقيط شخصيات قبيل الانتخابات.

مستقبل غامض ينتظر البلاد تزامنا مع تقلبات الاحداث في المنطقة فلا عنوان ثابتا للتطورات المقبلة والتي لن تكون البلاد بعيدة عن متغيراتها الامنية والسياسية وهو ما دفع مراقبين محليين الى اطلاق تحذيرات شديدة سيما للاطار التنسيقي بالابتعاد عن التجاذبات ومراجعة جميع الخطط السياسية لتلافي الخطر المقبل. 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

