انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تحذر من تفشي الفساد في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسان في مؤتمر مكافحة الفساد في جامعة وارث الأنبياء حضرته الخليج 365، ان "محاربة الفساد واجب ومسؤولية دينية واخلاقية والمجتمعات الفاسدة لاتقم لها قائمة"، مشيرا الى ان " بعثت الأمم المتحدة في العراق عملت على مدى السنوات الماضية ولا تزال على وضع برامج واضحة لمكافحة الفساد".



وتابع، ان "البعثة سعت على مدى السنوات إلى تعزيز قدرات الهيئات الرقابية في مجال التحقق والشفافية كما وضعت نظم وأسس إذا طبقت ستسعى إلى ترسيخ قضاء نزيه مستقلا خالي من الفساد".

وأضاف، انه " أخشى على أي بلد عزيز كالعراق ان ينتشر فيه ويتفشى الفساد ولا احصره في الفساد السياسي فحسب وهو خطير جدا بال في الفساد بمفهومه الواسع سواء كان فساد اخلاقي أو ماليا أو اداريا أو قضائيا"، لافتا الى "ضرورة تعزيز معايير النزاهة واستقلال القضاء والشفافية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين بدون انتقاد واريد من قلب حريص على هذا الوطن للجميع إلى توخي النزاهة والتحلي بالمسؤولية حفاظا على مسيرة هذا الوطن".