بغداد وأثينا تبحثان ملفات عدة بينها سمات الدخول

بغداد - ياسين صفوان -
وأشار حسين إلى "أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من سمات الدخول، وتسهيل منح التأشيرات، فضلاً عن عودة الخطوط الجوية العراقية لتسيير رحلاتها إلى أثينا، بما يعزز التواصل والتعاون بين الشعبين".
كما بحث الجانبان نتائج الاجتماع السابق للجنة الوزارية المشتركة عام 2020، وأعربا عن تطلعهما لعقد اجتماع جديد في المستقبل القريب.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية اليوناني أن وفداً من رجال الأعمال سيزور العراق خلال الفترة من 19 إلى 20 تشرين الأول المقبل، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، داعياً إلى تكثيف التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الاقتصاد والطاقة.
كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية والتوترات المتصاعدة في المنطقة، ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الحرب على قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالملف السوري، شدد فؤاد حسين على أهمية التوصل إلى حلول سياسية شاملة تحترم سيادة سوريا وتحقق تطلعات شعبها، مؤكداً أن التدخلات الخارجية تزيد من تعقيد الوضع.
من جانبه، أكد وزير الخارجية اليوناني حرص بلاده على المساهمة في إيجاد تسوية عادلة للصراعات القائمة في المنطقة، مشدداً على أن استمرار الأوضاع الحالية أمر غير منطقي.