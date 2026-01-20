شكرا لقرائتكم خبر سمارى بالشراكة مع راية القابضة تطلق مصنع تجميع عربات الجولف الكهربائية في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة سمارى لخدمات النقل البري، إحدى شركات التركي القابضة، اليوم عن تأسيس مشروعٍ مشترك مع مجموعة راية القابضة، لإنشاء مصنعٍ متخصص في تجميع عربات الجولف الكهربائية، في خطوةٍ تجمع بين ريادة سمارى في السوق المحلي والخبرات التصنيعية لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، وذلك من خلال ذراعها المتخصص في حلول التنقل الكهربائي وإحدى شركات محفظتها الاستثمارية، راية أوتو.

وسيعمل المشروع المشترك على إنشاء مصنع تجميع محلي، وتقديم خدمات ما بعد البيع المتكاملة، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية لقطاعات الضيافة والسياحة والإنشاءات والتطوير الحضري. وبناءً على متطلبات المشاريع الكبرى من حلول تنقّل فعّالة ومستدامة، ستُسهم هذه الشراكة في توطين صناعة التجميع المحلية، وخلق فرص عمل، وتسهيل نقل التقنية، وهي عناصر أساسية في استراتيجية المملكة لتنويع الاقتصاد، ويهدف المشروع إلى إنتاج أكثر من 3 آلاف عربة جولف كهربائية خلال العامين المقبلين.

وفي المقابل قال بدر الشثري، رئيس مجلس إدارة شركة سمارى لخدمات النقل البري:

"في إطار هذه الشراكة، نعمل على تطوير منتجات يمكن إدارتها والتحكم بها من خلال تطبيقات ذكية، تجمع بين التقنيات المتقدمة، وتقديم خدمات دعم متميزة، بهدف توفير تجربة عملاء قائمة على الجودة، وتعكس قيمنا ورؤيتنا طويلة المدى."

من جانبه، علّق أحمد خليل، الرئيس التنفيذي لمجموعة راية القابضة، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة مع شركة سمارى لخدمات النقل البري، إحدى شركات مجموعة التركي القابضة، خطوة مهمة في مسيرة التوسع الإقليمي لمجموعة راية، حيث أصبح لدينا اليوم أربع شركات ضمن محفظتنا الاستثمارية تعمل في المملكة ، وتعكس هذه الخطوة إيماننا الراسخ بقوة الشراكات العابرة للأسواق في تحقيق أثر حقيقي وقيمة مستدامة على المدى الطويل، كما تعكس تقديرنا لثقة مجموعة التركي في الشراكة مع راية داخل السوق السعودي."

ومن خلال ذراعنا المتخصصة في قطاع السيارات والتنقل، شركة راية أوتو، نقدم إلى المملكة نموذجًا تعاونيًا يجمع بين خبرات راية في مجالات التنقل المستدام والابتكار، وبين المكانة القيادية التي تتمتع بها سمارى وخبرتها العميقة في السوق المحلي. ومن خلال هذا التعاون، نبني على أسس قوية لدعم التصنيع المحلي للمركبات وتقديم حلول تنقل متطورة تلبي احتياجات المرحلة المقبلة."

واختتم قائلاً: " "وتؤكد هذه الشراكة التزامنا طويل الأمد تجاه السوق السعودي، وتتماشى بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في مجالات التوطين الصناعي ودعم النمو الاقتصادي المستدام."

وقال خوان كارلوس أزكونا، الرئيس التنفيذي لشركة سمارى لخدمات النقل البري: "يركز هذا المشروع المشترك مع راية أوتو على تشكيل مستقبل التنقل في السعودية، ونحن ملتزمون بتقديم حلول نقل متقدمة وصديقة للبيئة إلى المملكة، وتُعد هذه الشراكة ركيزة أساسية في هذه الرحلة."

وأضاف محمد النجار، الرئيس التنفيذي لشركة راية أوتو: "يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة مع شركة سمارى لخدمات النقل البري، والتي تمثل امتدادًا للخبرات والنجاحات التي حققناها في سوق حلول التنقل الكهربائي في مصر، بدءًا من عربات الجولف والحافلات الكهربائية وصولًا إلى المركبات الكهربائية، حيث نجحت راية أوتو في تقديم حلول متكاملة والاستحواذ على حصة سوقية رائدة.

ومن خلال هذه الشراكة، ننقل النموذج ذاته إلى السوق السعودي، معتمدين على جودة المنتجات، والكفاءة التشغيلية، ونموذج عمل متكامل يشمل التصنيع والتجميع، والتوزيع، وخدمات ما بعد البيع.

ويتمثل طموحنا في وضع معايير جديدة لحلول التنقل المستدام في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية، وخاصة في مجالات الابتكار، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير المدن الذكية."

الجدير بالذكر تأسست شركة سمارى لخدمات النقل البري، إحدى شركات التركي القابضة، عام 1982، ونمت لتصبح واحدة من أبرز مزودي خدمات تأجير السيارات والتأجير للشركات وخدمات الليموزين في المملكة العربية السعودية.

وفي أوائل العقد الحالي، عيّنت شركة سيكست العالمية، ومقرها ألمانيا والمتخصصة في خدمات التنقل المتميزة، شركة سمارى وكيلاً حصريًا لها في المملكة العربية السعودية. وتُعد سيكست واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في العالم، حيث تدير أسطولًا يضم نحو 280 ألف مركبة فيما يقارب 110 دول.

من ناحية اخرى

تعمل راية القابضة للاستثمارات المالية بمجموعة استثمارية متنوعة في قطاعات عالية التأثير تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، وعلى مدار 26 عامًا تدير راية 10 شركات محورية وأكثر من 40 شركة تابعة في مصر والسعودية والإمارات ونيجيريا والبحرين وبولندا.

كما تغطي محفظة راية قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية غير المصرفية وخدمات التعهيد وتجربة العملاء والتجزئة والتوزيع والقطاع الصناعي والسيارات والضيافة وإنتاج الأغذية الموجهة للتصدير، وتخدم المجموعة عملاء في أكثر من 50 دولة، معتمدة على فريق يضم أكثر من 20 ألف موظف، وتواصل راية بناء شركات تدفع التحول الرقمي وتخلق فرصًا اقتصادية جديدة وتحقق قيمة مستدامة طويلة الأجل.