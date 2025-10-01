انت الان تتابع خبر مركز دراسات يحدد أبرز الزعامات الرابحة والخاسرة من مقاطعة الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو إدارة مؤسسة غالوب العالمية لاستطلاع الرأي منقذ داغر، خلال اعمال مؤتمر مبادرة العراق 2025، الذي يعقده معهد تشاثام هاوس للدراسات الدولية في لندن، ان "نوري المالكي وقيس الخزعلي وبقية الأحزاب المرتبطة بالفصائل هم الرابحون الأكبر من المقاطعة".وأشار الى ان "رئيس الوزراء السوداني أكثر رؤساء الوزراء شعبية منذ العام 2003، وفقا لاستطلاعات الرأي التي نفذتها مؤسسة غالوب، لكنه سيكون اكثر المتضررين والخاسرين نتيجة المقاطعة".

وأشار الى ان 1 من كل 4 اشخاص مقاطعين للانتخابات يؤيدون السوداني، لكنه لن يستفيد منهم بسبب المقاطعة، كما أشار الى ان شعبية السوداني كبيرة في أوساط النساء لكن اغلبيتهن مقاطعات أيضا"، وفقا لاستطلاع الرأي.