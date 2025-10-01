انت الان تتابع خبر العراق يُعلن ترحيبه بمبادرة إنهاء الحرب في غزة والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزارة تُشيد بما تضمنه الإعلان من مقترحات تتعلق بوقف الحرب، وإعادة إعمار القطاع، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، فضلاً عن التأكيد على عدم السماح بضم الضفة الغربية".



وأعربت الخارجية: "عن أملها في أن تُسهم هذه المقترحات في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى الفلسطينيين في القطاع دون قيود، ومنع أي محاولات لتهجيرهم".