السامرائي يبحث مع أعضاء تحالف العزم أوضاع الأنبار واحتياجاتها



بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس تحالف العزم، التقى في مقر التحالف ببغداد، أعضاء التحالف عن محافظة الأنبار، حيث جرى اللقاء بحضور عدد من القيادات والشخصيات السياسية".



وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول بحث أوضاع الأنبار واحتياجاتها، والتأكيد على استحقاقات المرحلة المقبلة، ودور نواب المحافظة وأبنائها في دعم مشروع تحالف العزم وتعزيز حضوره الوطني، بما يسهم في خدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم".

