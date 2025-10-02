انت الان تتابع خبر مكتب رئيس الوزراء يعلن اختيار بغداد لاستضافة معرض "اكسبو كاردن 2029" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، "في خطوة مهمة تؤكد مكانة العراق، تم اختيار العاصمة بغداد لاستضافة معرض اكسبو كاردن 2029، بعد أن قدم منظمو المعرض مقترحاتهم خلال المؤتمر السنوي الـ77 للرابطة الدولية لمنتجي البستنة (AIPH)، الذي عقد في مدينة غنت البلجيكية، وتم التصويت والإعلان رسمياً عن استضافة مدينة بغداد للمعرض الدولي".وأضاف المكتب، أن "رئيس مجلس الوزراء ثمن الجهود التي بذلها ممثلو العراق لاستضافة بغداد معرض أكسبو كاردن 2029 لجهود استمرت لعام ونصف، والتي تضمنتها زيارة وفد من المنظمة الدولية الى بغداد، اطلع فيها على إجراءات العراق للاستضافة، ما أثمر الإعلانَ عن استضافة بغداد لهذا الحدث المهم والاستثنائي، إذ نال العراق الفوز متقدماً على الدول الراغبة باستضافة المعرض وهي تايلند وماليزيا والأرجنتين وأستراليا".

وتابع المكتب، أن "إقامة المعرض في بغداد سيحقق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات، ومنها تحقيق توصيات مؤتمر المناخ، من خلال المساهمة في تحسين الوضع البيئي، ورفع مستوى العراق في التصنيفات العالمية التي تخص السياحة والاستقرار والأمن، بجانب كونه فعالية جاذبة لملايين السياح الأجانب، إذ يعد ثاني اكبر الفعاليات العالمية بعد كأس العالم، وسيتضمن المعرض العديد من الفعاليات البيئية والترفيهية والثقافية التي تبرز حضارات العراق وتاريخه".

وأوضح المكتب، أن "استضافة هكذا معرض ستسهم في تنشيط القطاعات البيئية والسياحية والزراعية التي تعد من اولويات الحكومة ومنهاجها الوزاري، وقد وجه السوداني بالعمل من الآن وبذل الجهود اللازمة من أجل توفير متطلبات هذا الحدث العالمي المهم".