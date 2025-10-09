انت الان تتابع خبر بوتين والسوداني يتفقان على تأجيل قمة روسية عربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد الكرملين أن الجانبان الروسي والعراقي سينقلان عبر القنوات الدبلوماسية المعلومات المتعلقة بتأجيل القمة الروسية- العربية إلى عواصم الدول العربية.

وأوضح الكرملين أن بوتين اتفق مع رئيس وزراء العراق أنه من الأنسب تأجيل انعقاد القمة إلى وقت لاحق على اعتبار أن العديد من قادة الدول العربية المدعوين سيصعب عليهم الحضور شخصيا إلى موسكو في ظل المرحلة النشطة من تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة.

وأضاف الكرملين أنه سيتم الاتفاق على موعد القمة الروسية-العربية في وقت لاحق.

وتأتي القمة التي كان من المفترض انعقادها في 15 أكتوبر الجاري تتويجا للتطور الملحوظ في مسيرة العلاقات الروسية العربية، التي شهدت تقدما كبيرا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تشهد القمة مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأمن والطاقة.