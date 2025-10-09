انت الان تتابع خبر السوداني يدعو مجلس بغداد استخدام صلاحياته لإعفاء قائممقام الزوراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، جمعاً من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء الزوراء (منطقة المعامل) ببغداد، وهو اللقاء الثاني خلال شهر، وذلك بحضور؛ النائب الشيخ محمد الصيهود، والنائب كامل العگيلي، وأمين بغداد، ومحافظ بغداد، ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي، وعدد من المسؤولين المحليين".



وجرت خلال اللقاء وفق البيان "مناقشة الخطوات والإجراءات المتعلقة بتوجيهات سيادته خلال اللقاء الأول الذي عقد يوم 11 من الشهر الماضي، وخصوصاً ما يتعلق بمنصب قائمقام قضاء الزوراء".

وأضاف البيان أن "السوداني أكد على مجلس محافظة بغداد باستخدام صلاحياته لإعفاء قائم المقام، الذي ثبت عليه ضعف وتلكؤ بالأداء"، مشيرا الى "مناقشة ما يخص مستشفى المعامل، والطريق السياحي، ومشروع ماء الزوراء، وإجراءات الجهد الخدمي، وتخصيص الأراضي لبناء المدارس، وكذلك مناقشة ما يخص مناطق الولداية وموضوع النفايات والطمر العشوائي والإجراءات المتفق عليها بهذا الشأن".

كما أكد السوداني "ضرورة المضي بتحقيق جميع احتياجات القضاء، في ضوء هذه التوجيهات"، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل بجميع تشكيلاتها على توفير كل الخدمات التي تمثل إحدى أهم أولويات برنامجها الحكومي.

من جانبهم، عبر الشيوخ والوجهاء عن شكرهم لاهتمام رئيس مجلس الوزراء الشخصي بمتابعة شؤون القضاء، وقدموا طرحا عن إمكانية النهوض بواقع القضاء وتلبية متطلبات ساكنيه، والاتفاق على عقد لقاء خلال الأسابيع القادمة لمناقشة آليات تنفيذ ما تم التوافق عليه بين أهالي القضاء والمسؤولين المحليين، بحسب البيان.