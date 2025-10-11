انت الان تتابع خبر برعاية السامرائي… تحالف العزم يُطلق حملته الانتخابية المركزية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التخالف في بيان ورد لـ السومرية، انه "برعاية رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، أُقيم في نادي الكرخ بالعاصمة بغداد الحفل المركزي للإعلان عن قائمة تحالف العزم، بحضور الآلاف مؤيديه ومناصريه وجمهوره، وبمشاركة واسعة من النواب والمرشحين عن مختلف محافظات العراق".واشار الى انه "تضمّن الحفل كلمات لقيادات التحالف تحدّثت عن رؤية العزم في خوض الانتخابات المقبلة بروح وطنية جامعة، تؤكد الشراكة والمواطنة والعمل من أجل خدمة الناس".

وعبّر الحاضرون، بحيب البيان، عن "دعمهم الكبير لمشروع التحالف وثقتهم بقدرته على تمثيل تطلعات العراقيين نحو التغيير والبناء".

وأكد رئيس تحالف العزم في كلمته أن "المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جماعياً صادقاً يعيد الثقة بالعمل السياسي ويضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار"، مشدداً على أن "العزم يدخل هذا الاستحقاق الانتخابي ليكون صوت المواطنين وخط الدفاع عن حقوقهم في كل المحافظات".

