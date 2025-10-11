اخبار العالم / اخبار العراق

مؤتمر السوداني بكربلاء يشغل مواقع التواصل.. ما قصة تصريح "نسبة البطالة" والجدل حوله؟

بغداد - ياسين صفوان - واحدة من اكثر التصريحات التي تسببت بجدل واسع على مواقع التواصل هو "نسبة البطالة"، حيث نشر المكتب الإعلامي للسوداني جزءا من التصريحات من بينها "خفضنا نسبة البطالة الى 2.1%".


لكن هذه النسبة مخالفة ومناقضة تماما للنسبة المعلنة من وزارة التخطيط، قبل أيام، والتي اكدت انها تبلغ 13% الان منخفضة من 17%.

لكن بالرجوع الى كلمة السوداني خلال المحفل الانتخابي، تبين انه قال خفضنا نسبة البطالة من 16 الى 13%، أي ان السوداني لم يذكر انه تم تخفيض نسبة البطالة الى 2.1%، لذلك من غير المعروف مصدر هذا الرقم الذي نشره المكتب الإعلامي للسوداني والذي تسبب بجدل كبير في أوساط المراقبين والاوساط الشعبية والمهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي.

