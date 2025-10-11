انت الان تتابع خبر حزب الله بعد قصف الجنوب: لا بد من مواجهة العدوان الإسرائيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للحزب، أن هذا الهجوم يأتي في سياق "الاستهدافات المتكررة والمتعمدة" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الآمنين والبنى التحتية والاقتصادية، بهدف الضغط على المواطنين ومنعهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية".

وأضاف حزب الله أن "هذا العدوان المتمادي على لبنان وشعبه وسيادته، يعكس الغطرسة الصهيونية المستمرة، ويجري تحت أنظار الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف عليه، وفي ظل صمت عربي ودولي وغطاء أمريكي كامل يشجّع العدو على التمادي في اعتداءاته".

ودعا الحزب في بيانه إلى "تكاتف وطني شامل، وموقف رسمي لبناني حازم يرتقي إلى مستوى التهديدات القائمة"، مشددًا على "ضرورة تحرّك دبلوماسي وسياسي فعّال، ورفع الصوت في المحافل الدولية، لا سيما من خلال تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي".

وأكد حزب الله أن "هذا العدوان لا يمكن أن يستمر ولا بد من مواجهته"، محمّلًا "الدولة اللبنانية مسؤولية حماية شعبها، والقيام بدورها الوطني في رعاية المواطنين والدفاع عنهم".