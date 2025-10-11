انت الان تتابع خبر السوداني يتحدث عن خطط ورؤية لتطوير قطاع النفط والطاقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، عدداً من شيوخ ووجهاء عشيرة البو دراج".وعبر السوداني وفق البيان عن "اعتزازه بأبناء عشيرة البودراج المضحية، التي تربطه مع ابنائها علاقات متميزة منذ سنوات خدمته الوظيفية في ناحية كميت بمحافظة ميسان"، مؤكداً أن الحكومة اعتمدت على الكفاءات والمخلصين من أبناء العشائر في تحقيق الأهداف المرسومة.

وأشار الى "اولويات الحكومة في مجالات الاعمار والتنمية، وتمكنها في اقل من 3 سنوات من تأمين احتياجات المواطنين، بجانب العمل على بناء دولة تحفظ حقوق الجميع، وتتسيد فيها قوة القانون"، مبينا أن هناك تركة من المشاكل والملفات بعضها منذ ثمانينات القرن الماضي، وقد اثرت على الأداء والعمل.

وأكد رئيس الوزراء أن العراق يستعد لخوض تجربة الانتخابات النيابية السادسة، واصبح المواطن يمتلك الخبرة التي تؤهله لاختيار من يمثله، مشدداً على ضرورة المشاركة الواسعة بالانتخابات بوصفها المسار الوحيد لتثبيت دعائم النظام الديمقراطي في العراق.

ولفت الى أن "الحكم في العراق ليس فردياً، فهناك حكومة ومجلس نواب وقضاء وحكومات محلية الى جانب حكومة إقليم كردستان العراق"، مؤكدا على "مبدأ التكاتف والتعاون بين جميع السلطات والأطراف والقوى الوطنية".