الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يخبر دعم مهم-توقعات اليوم 19-1-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر اليورو مقابل الين يخبر دعم مهم-توقعات اليوم 19-1-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يخبر دعم مهم-توقعات اليوم 19-1-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-19 07:09AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تفاعل سعر الزوج منذ تداولات هذا الصباح مع الضغوط السلبية المؤقتة لنلاحظ تسلله بشكل مؤقت دون مستوى 183.40 ليختبر بذلك لدعم قوي متمركز عند 182.75 ومن ثم ليرتد بشكل سريع نحو محور المتوسط المتحرك 55 معلنا عن تمسكه المستمر للسيناريو الرئيسي الصاعد.

 

اندفاع مؤشر ستوكاستيك حاليا فوق مستوى 50 سيعزز فرص استئناف السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو 184.10 والذي شكّل بدوره مؤخرا لعائق مهم أمام المحاولات الصاعدة, فتجاوز هذا العائق سيسهل مهمة تسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 184.85, أما فشل الاختراق سيجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة جديدة مع توفر فرصة للهبوط نحو 183.00 و182.65 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 183.25 و 184.10 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا