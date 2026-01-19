سعر اليورو مقابل الين يخبر دعم مهم-توقعات اليوم 19-1-2026

تفاعل سعر الزوج منذ تداولات هذا الصباح مع الضغوط السلبية المؤقتة لنلاحظ تسلله بشكل مؤقت دون مستوى 183.40 ليختبر بذلك لدعم قوي متمركز عند 182.75 ومن ثم ليرتد بشكل سريع نحو محور المتوسط المتحرك 55 معلنا عن تمسكه المستمر للسيناريو الرئيسي الصاعد.

اندفاع مؤشر ستوكاستيك حاليا فوق مستوى 50 سيعزز فرص استئناف السعر للمحاولات الصاعدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو 184.10 والذي شكّل بدوره مؤخرا لعائق مهم أمام المحاولات الصاعدة, فتجاوز هذا العائق سيسهل مهمة تسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 184.85, أما فشل الاختراق سيجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة جديدة مع توفر فرصة للهبوط نحو 183.00 و182.65 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 183.25 و 184.10

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم