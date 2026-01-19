سعر الغاز الطبيعي يبدأ بتعويض الخسائر-توقعات اليوم 19-1-2026

تعرض سعر المؤشر لضغوط سلبية قوية منذ تداولات هذا الصباح لنلاحظ تشكيله لفحوة سلبية هابطة ليستقر من خلالها دون مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي المتمركز عند 25040.00 مستهدفا بذلك لمستوى 25235.00.

تعارض المؤشرات الرئيسية حاليا يدعم استسلام السعر لسيناريو المسار التصحيحي لنتوقع مهاجمته قريبا للدعم الإضافي المستقر عند 25110.00 والذي بكسره سيؤكد سيطرة الميل التصحيحي للتداولات القادمة لنتوقع تشكيل مستوى 24980.00 للهدف الإضافي الأول وصولا نحو 24875.00, أما تفعيل المسار الصاعد فإن ذلك يتطلب عزم إيجابي قوي ليسهل مهمة اختراق السعر للقمة المستقرة عند 25905.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 25090.00 و 25420.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي