السيد الصدر: الوطن أغلى من أن يباع للفاسدين والتبعيين والراكعين لممثل ترامب

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تدوينة له على منصة "إكس" وتابعتها الخليج 365، "أعلم علم اليقين أن قرار المقاطعة صعب مستصعب على الكثيرين، لكنني لم أفعل ذلك إلا طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وطاعة لأولي الإصلاح والصلاح والفلاح سادتي وقادتي بهم ولإصلاحهم أتولى ومن أعدائهم وفساد أعدائهم أتبرأ".وأضاف السيد الصدر، "وما كانت المقاطعة إلا ثقة بالصحب والرعية الذين لا أتوقع منهم إلا الطاعة بل القناعة كما عهدتهم ولن (يحيصوا) (حيصة) بل هم كالشمس والقمر دائبون طائعون لا يفترون ولا للدنيا يطلبون ولا لمشاركة الفساد يرغبون بل عنه يرغبون".

وتابع السيد الصدر، "فالسلام على التيار الشيعي الوطني والسلام على محبي الإصلاح والسلام على محبي الوطن والسلام على محبي آل الصدر والسلام على شيعة العراق وسنته والسلام على طوائف العراق وأقلياته الذين هم لإنقاذ الوطن من أنياب الفساد يريدون فهم يؤثرون الوطن على حاجاتهم".

وأوضح السيد الصدر، "فالوطن أغلى من أن يباع للفاسدين والتبعيين والراكعين لممثل ترامب الذي حضر لفرض إملاءاته عليهم. فالسلام على من يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وختاماً: أسألكم الدعاء".

وبين السيد الصدر، "فلا تدفعوا الأفسد بالفاسد بل ادفعوه بالإصلاح ومقاطعة الفساد إلى أن يأذن الله والله ولي التوفيق".