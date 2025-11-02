انت الان تتابع خبر مصدر: المفوضية تعيد حسين عرب إلى السباق الانتخابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفوضية الانتخابات أعادت، اليوم، النائب حسين عرب إلى السباق الانتخابي، وردت دعوى الطعن بشهادة المرشح فراس رحيم مجيسر كذلك".وكان حسين عرب قد استُبعِد من الانتخابات بقرار من مجلس المفوضين، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية ورود وثيقة رسمية موجّهة من هيئة النزاهة الاتحادية إلى رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، تُشير إلى عدم صحة صدور الوثائق المُقدَّمة من قِبَلِه، وفقاً لكتاب من جامعة الإمام جعفر الصادق.

وأوضح ائتلاف الاعمار والتنمية، برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (2 تشرين الثاني 2025) ملابسات استبعاد النائب الحالي والمرشح للانتخابات المقبلة حسين عرب، مبينا ان النزاهة اكتشفت "تزوير شهادته"، فيما أعلن الائتلاف براءته من عرب وانه لا مكان لمخترقي القانون بين صفوف الائتلاف، بحسب تعبير البيان.

