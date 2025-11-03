انت الان تتابع خبر العراق يسلم الأرشيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "سلمت اليوم، دفعة جديدة من المحفوظات الكويتية والأرشيف الأميري إلى الجانب الكويتي".

وأضافت ان "الوفد العراقي في عملية التسليم كان برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، شورش خالد سعيد، حيث جرى تسليم مواد ووثائق أكاديمية وثقافية تعود إلى مؤسسات رسمية كويتية".

وبينت ان "وزارة الخارجية بتهيئة المواد البالغ عددها نحو 400 صندوق، ونقلها وفق الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين"، موضحة ان "مراسم التسليم أقيمت في مبنى وزارة الخارجية الكويتية، بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السفير محمد الحسان".

واكد وكيل الوزارة خلال المراسم، أن "العراق ملتزم بتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة"، مشيراً إلى أن "العراق عازم على طيّ صفحة الماضي ومحو آثار الحقبة السابقة".

وأشار الى "إصراره على حسم ملف المحفوظات الكويتية والأرشيف الأميري بما يعزز الثقة المتبادلة بين البلدين"، موضحا ان "العراق بذل جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الأشقاء في دولة الكويت، وحقق تقدماً ملموساً في هذا الملف".

وبين ان "الاجتماعات المشتركة بين الجانبين مستمرة وتتسم بالتعاون والإيجابية".

من جانبه، أعرب مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله، عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها العراق في ملف الممتلكات الكويتية، مثمناً الدور الإيجابي لبعثة الأمم المتحدة (يونامي) في متابعة هذا الملف.

بدوره، وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السفير محمد الحسان، مراسم التسليم بأنها يوم مشهود في مسار العلاقات الكويتية – العراقية، وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن "أفضل العلاقات هي علاقات الدول المتجاورة، لاسيما بين الكويت والعراق، وما يربط الشعبين الشقيقين من وشائج وعلاقات طيبة".

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لالتزام العراق بالقرارات الدولية، وتجسيداً لحرصه على بناء علاقات متينة مع دولة الكويت تقوم على الثقة والتعاون واحترام الالتزامات المتبادلة.

