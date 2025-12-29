انت الان تتابع خبر بدء عملية العدّ والفرز لانتخاب رئيس مجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أنه "بدأت عملية العدّ والفرز لانتخاب رئيس مجلس النواب".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، انتهاء عملية التصويت الخاصة بانتخاب رئيس المجلس.

وكان قد أغلق رئيس السن عامر الفايز، باب الترشيح لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس بعد تقديم ثلاثة مرشحين هم، سالم العيساوي وعامر عبد الجبار وهيبت الحلبوسي.

يشار الى أن رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي أعلن قبل قليل سحب ترشحه لمنصب رئاسة البرلمان.

