انت الان تتابع خبر القضاء الأعلى يؤكد مجددا: لن نتدخل في ترشيح شخص معين لمنصب رئيس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "مع بدء التوقيتات الدستورية لاختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء، لوحظ ان بعض الجهات السياسية والشخصيات المتنافسة على هذا المنصب تزج اسم رئيس مجلس القضاء الأعلى في تبني او ترشيح شخصيات معينة وتستخدم هذه الشخصيات مواقع إعلامية مجهولة الهوية لبث هذه الشائعات للإساءة إلى القضاء عبر نشر معلومات مزيفة غايتها الاساءة للقضاء واضعاف فرص منافسيهم في الوصول إلى منصب رئاسة الوزراء".

وجدد المجلس تأكيد ما تم توضيحه بتاريخ 27 / 11 /2025 ان "القضاء لا يتدخل في ترشيح شخص معين لان هذا الأمر ليس من اختصاصه"، مشيرا الى انه "سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون عبر الاساءة إلى سلطة القضاء المستقلة دستورياً".

